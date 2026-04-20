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El director del FBI demanda a The Atlantic por un artículo sobre su presunto consumo excesivo de alcohol

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El director del FBI, Kash Patel, ha presentado una demanda ante un tribunal en el distrito de Columbia contra The Atlantic y la periodista Sarah Fitzpatrick en la que exige una indemnización de 250 millones de dólares (más de 212 millones de euros) por un artículo de la revista que alude a un presunto comportamiento errático por parte del jefe de la agencia estadounidense y ausencias inexplicables de su puesto de trabajo debido a un consumo excesivo de alcohol.

Los abogados de Patel han defendido que The Atlantic publicó el artículo para perjudicar el honor de su cliente, que el medio ignoró las objeciones previas elevadas antes de su publicación y no tomaron "las medidas de investigación más básicas", según recoge la cadena CNN.

The Atlantic ha indicado este lunes que "respalda" la información publicada sobre Patel. "Defenderemos de forma enérgica a The Atlantic y a nuestros periodistas contra esta demanda sin fundamento", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

Fitzpatrick ha defendido por su parte que para escribir el artículo entrevistó a "más de dos docenas de personas", incluyendo "funcionarios actuales y exfuncionarios del FBI, personal de agencias policiales y de Inteligencia, trabajadores de la industria hotelera, miembros del Congreso, operadores políticos, lobistas y exasesores".

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