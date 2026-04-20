EEUU publica un vídeo del ataque a un buque de Irán y dice que no respondió a "advertencias" durante seis horas

El Ejército de Estados Unidos ha publicado este lunes una grabación sobre el ataque e interceptación del portacontenedores iraní 'Touska' en el golfo de Omán y ha afirmado que el buque no respondió a "repetidas advertencias" durante seis horas, en medio del bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz, una situación que pone en peligro las conversaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un acuerdo.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha publicado en redes sociales un vídeo sobre "el abordaje e incautación" del buque, llevado a cabo después de que un "misil guiado" disparado por el 'USS Spruance' "inutilizara el sistema de propulsión" del 'Touska'.

Así, ha subrayado que estas acciones fueron llevadas a cabo después de que este buque comercial "se negara a cumplir con repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses durante un periodo de seis horas", un hecho que ha llevado a Irán a denunciar una violación del alto el fuego de dos semanas alcanzado el 8 de abril.

El portavoz del Mando General Central Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, ha denunciado que Washington "ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán".

En esta línea, ha subrayado que el sistema de navegación del buque ha quedado "inutilizado", al tiempo que ha advertido de que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos".

El ataque contra el 'Touska' tiene lugar en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos al estrecho de Ormuz, que ha mantenido incluso después de que Irán anunciara que retiraba sus restricciones a la navegación en la zona, siempre sujeta a coordinación con sus Fuerzas Armadas, tras la entrada en vigor de un alto el fuego en Líbano.

La negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retirar este bloqueo a pesar del paso de Teherán llevó a las autoridades iraníes a denunciar una violación de los acuerdos alcanzados para iniciar conversaciones de paz, un hecho que ha puesto en duda que pueda haber una segunda ronda de contactos esta semana en la capital de Pakistán, Islamabad.

Trump ha confirmado el envío de su delegación a Islamabad con el propósito de reanudar este próximo martes, 21 de abril, las negociaciones de paz con un Teherán que todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una nueva ronda de conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.