Detienen a ciudadana alemana que planeaba atentado con dinamita en el sur de Rusia

Moscú, 20 abr (EFE).- La inteligencia rusa detuvo hoy a una ciudadana de Alemania que planeaba por orden de agentes ucranianos un atentado con bomba contra una sede policial en la ciudad de Piatigorsk de la región de Stávropol, en el sur de Rusia.

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia abortó un atentado terrorista planificado por el régimen de Kiev contra una instalación policial en la región de Stávropol con participación de una ciudadana de Alemania nacida en 1969", indicó el centro de prensa de la dependencia en su portal oficial.

Según el FSB, los medios de lucha radioelectrónica detectaron y bloquearon la bomba que estaba en la mochila de la detenida cuando se encontraba cerca de su objetivo.

"El atentado terrorista fue planeado deliberadamente en horas de la mañana para lograr el mayor número de víctimas entre los agentes del orden", señaló la entidad.

Además, según el FSB, fue detenido un ciudadano de un país de Asia Central que debía activar la bomba para que volara junto a la mujer.

La ciudadana alemana también fungió durante mucho tiempo como intermediaria de las redes de estafa ucranianas que operan en Rusia, indicó la inteligencia rusa.

"Los detenidos ya confesaron", según las autoridades.

En un vídeo difundido por el FSB se muestran las declaraciones de la ciudadana alemana, que confesó haber viajado a Rusia en 2022.

"En abril una persona con un fuerte acento ucraniano se comunicó conmigo por medio de internet y me propuso trabajo. Lo acepté", indicó.

A su vez, el ciudadano de uno de los países de Asia Central confesó haber entablado contacto con un representante del Estado Islámico, cuyo representante le ordenó viajar a la ciudad de Piatigorsk para hacer detonar el explosivo junto a la mujer por control remoto.

El Comité de Instrucción del departamento regional del FSB incoó una causa penal por atentado terrorista.EFE