Detenidos en Siria dos altos cargos del Ejército de Bashar al Assad por crímenes violentos contra civiles

El Gobierno de Siria ha anunciado este lunes la detención de al menos dos altos cargos del Ejército durante el mandato de Bashar al Assad, acusados de distintos delitos violentos entre ellos la represión de manifestantes o incluso el bombardeo de una localidad en los primeros años de la guerra civil.

Las detenciones han tenido lugar en la mañana de este lunes durante dos operativos simultáneos emprendidos en la aldea de Baabda, en la ciudad costera de Jableh, según ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal SANA, celebrando que las autoridades "lograron detener a varios criminales de guerra implicados en el derramamiento de sangre de sirios".

Entre ellos se encuentra el general de brigada Amer Yusef Suleiman al Hasán, al que describe como "responsable de la represión de manifestaciones pacíficas en la ciudad de Latakia", en el oeste de Siria, así como de la batalla de Al Haffah de junio de 2012, entre el Ejército sirio y los rebeldes armados del Ejército Libre Sirio (ELS).

Tras desempeñarse como comandante en la Dirección de Seguridad del Estado en la gobernación de Latakia, ocupó el mismo puesto en la gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, desde 2019 hasta la caída de Al Assad en la ofensiva de rebeldes y yihadista iniciada en noviembre de 2024.

También ha sido detenido el general de brigada Ghaith Muhammad Suleiman Shain, quien "estuvo involucrado en el bombardeo de Al Qusair", una localidad siria situada cerca de la frontera con Líbano, en 2012 y 2013, causando una destrucción masiva y el éxodo masivo de civiles hacia el país vecino.

Ambos militares han sido acusados de participar en la destrucción de Palmira, ha agregado el Ministerio, sin aportar más detalles. Cabe recordar en todo caso que la localidad fue ampliamente destruida mientras estuvo bajo control de Estado Islámico, entre agosto de 2015 y marzo de 2016, lo que Naciones Unidas condenó como crimen de guerra.

El Ministerio del Interior ha indicado asimismo que ha "intensificado el cerco" sobre el coronel Nizar Shahin Shahin, del que ha dicho que "cometió crímenes de guerra, violaciones y agresiones sexuales contra civiles en la localidad Al Qusair", si bien no ha precisado fechas de los cargos.

Además, durante la operación ha muerto un hombre identificado como Yamen Aref Shahin, del que solo ha precisado que es un "criminal", tras sucumbir a las heridas por disparos de las fuerzas de seguridad al negarse a entregarse.

La cartera ministerial ha asegurado que la Justicia siria "alcanzará a todos los criminales de guerra sin excepción". "El proceso de justicia transicional avanza con determinación para lograr justicia para las víctimas y exigir responsabilidades a todos aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre de inocentes, sin importar cuánto tiempo tome ni cuánto intenten eludir el castigo", ha destacado.