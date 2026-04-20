Barça y Drelife crean el primer canal oficial de segunda vida de merchandising del club

El FC Barcelona ha anunciado la creación, junto a la 'start-up' Drelife, del primer canal oficial de segunda vida de merchandising del club, una iniciativa pionera que permitirá dar salida a productos como camisetas a través de un entorno controlado, con garantías de autenticidad y con retorno económico directo para la entidad blaugrana.

El proyecto nace de la colaboración entre el Barça Innovation Hub (BIHUB), Barça Licensing & Merchandising (BLM) y Drelife, con el objetivo de posicionar al club en un segmento de mercado en pleno crecimiento que, hasta la fecha, operaba completamente al margen de las entidades deportivas.

Para impulsar esta iniciativa, el BIHUB ha formalizado su entrada como socio inversor en Drelife, una empresa tecnológica especializada en soluciones de economía circular aplicadas al retail, que pasa a formar parte del portafolio del hub azulgrana como su decimoquinta 'start-up'.

Según explicó el club en un comunicado, hasta ahora la reventa de este tipo de artículos se producía en canales informales y ajenos al club, sin verificación ni control, pese a tratarse de piezas con un fuerte componente emocional y de memoria colectiva para millones de aficionados en todo el mundo. A partir de ahora, será el club quien intente canalizar esta venta de segunda mano.

Por su parte, BLM será el operador del canal digital, integrándolo como una extensión de la tienda oficial del club y garantizando los estándares de calidad, autenticidad y servicio, además de permitir que los datos generados -como hábitos de compra o demanda de productos- reviertan en el Barça como activo estratégico.

El club destacó que el mercado global de segunda vida de merchandising deportivo crece a doble dígito y mueve miles de millones de euros, por lo que esta iniciativa le permitirá generar nuevos ingresos recurrentes a partir de productos ya existentes, además de obtener conocimiento sobre el comportamiento de sus aficionados.

El directivo responsable del BIHUB y consejero de BLM, Àngel Riudalbas, subrayó que "impulsaremos una iniciativa pionera en la industria deportiva que nos permitirá abrir nuevas vías de negocio para el club", mientras que el CEO de Drelife, Alberto Miralles, apuntó que el acuerdo supone "la oportunidad de construir un modelo pionero que puede redefinir la relación entre los clubes y sus activos de retail".