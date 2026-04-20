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Audrey Pascual, reconocida como mejor deportista joven del año por la FIS

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La esquiadora española Audrey Pascual fue reconocida por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés) como mejor deportista joven del año, después de colgarse en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 cuatro medallas.

Según informó la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Audrey Pascual fue distinguida este domingo por la FIS en Bormio (Italia) con el 29º premio Matteo Baumgarten por sus resultados durante esta campaña, así como por la carrera dual que desarrolla con sus estudios como futura comunicadora audiovisual. Es la primera vez que un deportista español recibe este galardón en toda la historia de los deportes de invierno.

La madrileña, de 21 años, conquistó en los pasados Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina, en Italia, un total de cuatro medallas, logrando dos oros, una plata y un bronce. Asimismo también fue la vencedora del Globo de Cristal en la clasificación general de Para Alpine en Copa del Mundo.

El Premio Baumgarten fue establecido en 1996 tras el trágico fallecimiento de Matteo Baumgarten en un accidente de coche. Prometedor esquiador alpino, logró compaginar con éxito su entrenamiento con un firme compromiso con la educación. Para honrar su memoria, la familia Baumgarten creó este premio con el objetivo de reconocer a jóvenes deportistas que comparten su dedicación al deporte y a los estudios.

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