Aqualia construye una desaladora en Texas ante la sequía, en un programa de inversión pública de 150 millones

Aqualia ha anunciado este lunes la próxima construcción de una desaladora "de última generación" en Corpus Christi (Texas, Estados Unidos), con la que busca contribuir a combatir la "sequía histórica" que está afectando a la ciudad.

En concreto, se trata de una planta contenerizada de desalación de agua salobre en la instalación municipal O.N. Stevens, junto con infraestructuras complementarias críticas (conducciones, almacenamiento, estaciones de bombeo y sistemas de descarga), en la que Aqualia será responsable de su diseño, suministro, construcción, puesta en marcha y operación durante cinco años.

Esta tendrá capacidad para tratar 1.052 litros por segundo (l/s) y producir hasta 933 l/s (en un plazo de 24 meses) de agua potable, que se integrará en el sistema municipal, y se enmarca en un programa de inversión pública de casi 175 millones de dólares (unos 149 millones de euros, al cambio actual).

En un comunicado, Aqualia señala que esta planta "reforzará de forma urgente la seguridad hídrica de la ciudad ante una sequía sin precedentes" -que ha dejado sus principales embalses al 7,8% de su capacidad- y apunta que este contrato "refuerza su posicionamiento en el mercado norteamericano y consolida su posición de liderazgo internacional en el ciclo integral del agua, así como en ingeniería y grandes plantas de tratamiento".

La desaladora estará operativa en menos de un año y su instalación se desplegará en fases, combinando unidades provisionales de rápida implantación con la construcción progresiva de la planta definitiva, explica el operador mundial del ciclo integral del agua.

Según este, la solución destaca por su eficiencia energética, con un consumo específico competitivo para el tratamiento de aguas salobres, y por su flexibilidad operativa, que es "clave en contextos de alta variabilidad hidrológica y crecimiento demográfico sostenido".

Finalmente, al término de los cinco años, Aqualia gestionará la instalación e impartirá un programa intensivo de formación para el personal de Corpus Christi Water, para lograr "una transición ordenada y autónoma" al final del contrato.

"La resiliencia hídrica se está convirtiendo en uno de los grandes retos de infraestructura de esta década", ha declarado el director de Aqualia para Europa y América, José Miguel Janices, quien ha resaltado que la empresa aporta "soluciones que combinan rapidez de despliegue, fiabilidad operativa y una experiencia contrastada".