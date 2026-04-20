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Almeida califica de "lamentable" las pitadas al himno en la final de la Copa del Rey en Sevilla

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "lamentable que a estas alturas se tengan que aguantar pitadas al himno" como ocurrió el pasado sábado en la final de la Copa del Rey que enfrentó al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad.

Desde la presentación del Open de Tenis de Madrid, el alcalde ha insistido en que la pitada por "una parte de la afición de la Real Sociedad" es "una auténtica falta de respeto" porque el himno "es un símbolo de la nación".

También ha reiterado que "no hay que confundir a la parte con el todo" dado que "el comportamiento de las aficiones en general fue extraordinario en Sevilla, no hubo incidentes de consideración más allá de que se pitara el himno por una parte de la afición de la Real Sociedad".

Ha puesto en valor que "no es fácil que haya 70.000 personas en un estadio, y más gente que había fuera, y que no se produjeran apenas incidentes", algo que "habla bien del conjunto de las aficiones y también del fútbol".

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