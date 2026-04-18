Sumar pide al Gobierno impulsar la ciencia ciudadana frente al "Capitalismo Cognitivo"

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que "active" la promoción de los valores, experiencias y proyectos de ciencia ciudadana en la política del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de sus medios y recursos institucionales.

En el texto, los de Yolanda Díaz han puesto el foco sobre cómo la "penetración" de la lógica mercantil en las actividades de organización y desarrollo del sistema científico-técnico no solo ha afectado a las dinámicas mancomunadas de colaboración entre investigadores, sino que además ha "debilitado" los tiempos y espacios de producción y reproducción del saber socialmente necesario.

"En otras palabras, no puede haber puesta en común si los accesos son restringidos, ni representatividad pública de la ciencia si esta queda cercada por oligopolios comerciales. Esto es, el imperio de la mercantilización de la ciencia anula toda coobligación que daba consistencia a la comunidad científica y a la cultura académica inter pares", han recalcado.

En este marco, han llamado a "definir como agenda propia" un "abordaje integral, complejo, a la par que pluralista" de la ciencia "frente a la colonialidad del saber/poder de lo que se ha dado en llamar Capitalismo Cognitivo". "Ninguna sociedad puede reproducirse si no comparte un mínimo repertorio de conocimiento en común", han advertido.

Por ello, en la PNL han demandado al Ejecutivo que dote con una partida presupuestaria específica a Universidades para impulsar el programa de Ciencia Ciudadana a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), complementaria de las iniciativas de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación Ibercivis.

Asimismo, le ha instado a impulsar un programa de ayudas a los distintos departamentos ministeriales y de la Administración Central del Estado (AGE) para la generación de conocimiento compartido y proyectos de investigación aplicada.

Por esta parte, también ha demandado incluir un apartado específico en el Plan Nacional de i+D+i en coherencia con el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

Al margen de esto, el Grupo Parlamentario de Sumar ha animado al Gobierno a promover un Foro Ciudadano de participación en las políticas de ciencia y tecnología para profundizar los objetivos, diversificar las herramientas y dar seguimiento a las experiencias locales en universidades y la Administración Pública.

Asimismo, ha abogado por programar una campaña de difusión institucional del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España a través de la web del Ministerio y los canales institucionales del sistema de ciencia y tecnología.

Por último, ha pedido constituir en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un Instituto de Investigación sobre Comunicación Pública de la Ciencia y Mediación Sociales que lidere la política de ciencia ciudadana de forma transversal tanto en el CSIC como en el sistema de ciencia y tecnología.