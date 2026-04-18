Moody's rebaja la calificación crediticia de Bélgica ante el aumento de la deuda pública

Bruselas, 18 abr (EFE).- La calificadora de riesgo Moody's rebajó el viernes por la noche la calificación crediticia de Bélgica de 'Aa3' a 'A1', el nivel más bajo desde hace 15 años, debido al aumento de deuda pública a pesar de las medidas tomadas por parte del Gobierno belga.

"La decisión de rebajar la calificación crediticia de Bélgica a A1 refleja nuestra opinión de que este gobierno no podrá implementar medidas suficientes para estabilizar la deuda", remarcó la agencia estadounidense en un comunicado.

Según Moody's, ‘Aa’ representa un riesgo crediticio "muy bajo", mientras que 'A' esta por debajo y representa un riesgo "bajo".

Aunque reconoció que el Gobierno de coalición del flamenco Bart de Wever "promulgó una serie de reformas fiscales y estructurales políticamente ambiciosas en 2025", las consideró "insuficientes para contrarrestar las presiones fiscales negativas".

Según la calificadora de riesgo, estas presiones se deben "al aumento de los costos de los intereses, el gasto adicional en defensa, las persistentes presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población y el menor rendimiento de los ingresos".

La calificación de Bélgica se había mantenido sin cambios desde 2011, a pesar de que en octubre del año pasado la agencia estadounidense ya lanzó una advertencia al país sobre su deuda pública.

En su comunicado de este viernes, Moody's proyectó que la deuda belga aumentará al 116% del PIB en 2030, comparado con el 104% en 2024.

También hizo referencia a la vulnerabilidad del Bélgica ante la guerra en Oriente Medio y una nueva crisis de precios de la energía si el conflicto persiste, "debido a la alta dependencia de Bélgica de la energía importada y al uso generalizado de la indexación salarial en la economía".

"La vulnerabilidad de sectores clave a los altos costes energéticos y los cambios en las políticas arancelarias de EE. UU. acentuarán estos desafíos para el crecimiento con el tiempo", añadió.

La agencia sugirió como posible mejora "una respuesta fiscal suficientemente amplia que estabilizara la carga de intereses y el volumen de deuda como porcentaje del PIB", que debería incluir "una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno". EFE