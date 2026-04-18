Agencias

La Comunidad considera "un orgullo" recibir a María Corina Machado en Madrid por "todo lo que ha hecho por Venezuela"

Guardar
Imagen FAXNJNPXVZGIBLY5NLZ2WUCI4Y

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha asegurado este sábado que es "un orgullo" para la región recibir a la líder opositora venezolana María Corina Machado por "todo lo que ha hecho por Venezuela".

En declaraciones a los medios, Dávila ha afirmado que los madrileños mostrarán su agradecimiento a la recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz por "seguir apoyando al pueblo de Venezuela para que logre sus objetivos de ser una democracia real".

"Es un orgullo para Madrid tener a María Corina en nuestra región y, por supuesto, esa medalla tan merecida. Es una premio Nobel de la Paz que ha peleado por Venezuela, por la ciudadanía de su país, siendo profundamente perseguida", ha manifestado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concederá este sábado a las 17.30 horas la Medalla de Oro de la región a Machado en un encuentro con el Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde, según anunciaba esta semana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, se abordará especialmente su "lucha por la libertad del pueblo venezolano".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El checo Tomas Satoransky la que su ausencia en el Barça se debió a problemas cardíacos

Infobae

Machado: La cumbre de Barcelona muestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"

Infobae

Sumar pide al Gobierno impulsar la ciencia ciudadana frente al "Capitalismo Cognitivo"

Sumar pide al Gobierno impulsar la ciencia ciudadana frente al "Capitalismo Cognitivo"

Machado dice que Delcy Rodríguez representa "el caos, la violencia y el terror"

Infobae

Irán anuncia que vuelve a restringir el paso por Ormuz por el incumplimiento del alto el fuego de EEUU

Irán anuncia que vuelve a restringir el paso por Ormuz por el incumplimiento del alto el fuego de EEUU