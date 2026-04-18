Agencias

Irán anuncia que vuelve a restringir el paso por Ormuz por el incumplimiento del alto el fuego de EEUU

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El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, el Ejército explica que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

Por ello, el Ejército de Irán anuncia que el control del estrecho vuelve "a su estado anterior", esto es, "bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas".

"Hasta que Estados Unidos ponga fin a la completa libertad de circulación de buques entre Irán y entre Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior", añade el Ejército.

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