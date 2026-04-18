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Galán (Iberdrola) ratifica con Lula da Silva el compromiso del grupo en Brasil y anuncia nuevas inversiones

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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha reafirmado el compromiso del grupo con Brasil en un encuentro mantenido con el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre bilateral España-Brasil celebrada en Barcelona.

Durante el encuentro, Galán le ha transmitido al presidente brasileño el desempeño de la multinacional española con el país tras haber realizado inversiones valoradas en 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año.

Igualmente, ha comunicado a Lula da Silva la intención de Iberdrola de seguir invirtiendo de manera significativa en el país en los próximos años, para continuar ampliando y modernizando las redes de todas sus distribuidoras en el país y electrificando zonas como el oeste del estado de Bahía, con el fin de dar acceso a una "energía segura, competitiva y limpia a hogares e industrias, como la agroalimentaria".

Actualmente, Iberdrola es el mayor inversor en el sector eléctrico en Brasil con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.400 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país. En concreto, Iberdrola opera y distribuye en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, además de en Brasilia.

Incluyendo sus activos de generación, transporte y distribución eléctrica, Iberdrola está presente, a través de su filial Neoenergia, en 18 estados brasileños y el Distrito Federal y cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte, además de 3.600 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

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