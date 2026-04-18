Fils acaba con el sueño de Jódar y se cita con Rublev en la final de Barcelona

Barcelona, 18 abr (EFE).- El francés Arthur Fils, 30 del ranquin mundial, acabó este sábado en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con el sueño del español Rafa Jódar (55), a quien apeó, por 3-6, 6-3 y 6-2, de su primera final en un ATP 500, en una hora y 52 minutos de partido.

Fils peleará este domingo por su primer título en el capital catalana con el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto favorito, que también disputará su primera final del Godó, tras eliminar en la otra semifinal al serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic.