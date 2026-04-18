Agencias

Fils acaba con el sueño de Jódar y se cita con Rublev en la final de Barcelona

Guardar

Barcelona, 18 abr (EFE).- El francés Arthur Fils, 30 del ranquin mundial, acabó este sábado en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con el sueño del español Rafa Jódar (55), a quien apeó, por 3-6, 6-3 y 6-2, de su primera final en un ATP 500, en una hora y 52 minutos de partido.

Fils peleará este domingo por su primer título en el capital catalana con el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto favorito, que también disputará su primera final del Godó, tras eliminar en la otra semifinal al serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic.

Últimas Noticias

República Dominicana incauta 1,6 toneladas de presunta cocaína en el suroeste del país

Infobae

Tim Walz carga contra el "fascismo" de Trump y llama a resistir desde el progresismo

Infobae

Retiran de venta en Austria potitos de bebé por sospecha de que algunos fueron envenenados

Infobae

El Papa niega que sus discursos en África fueran para debatir con Trump: "No me interesa en absoluto"

El Papa niega que sus discursos en África fueran para debatir con Trump: "No me interesa en absoluto"

VÍDEO: Machado confía en EEUU para regresar a Venezuela cuando llegue el momento de celebrar "elecciones libres"

VÍDEO: Machado confía en EEUU para regresar a Venezuela cuando llegue el momento de celebrar "elecciones libres"