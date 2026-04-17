JetBlue conecta Boston y Barcelona con un nuevo servicio de temporada de verano

La aerolínea JetBlue ha lanzado este viernes un nuevo servicio de temporada de verano que conecta el Boston Logan International Airport (BOS), en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), y el Aeropuerto de Barcelona.

Esta ruta amplía los vuelos transatlánticos de JetBlue y consolida la posición de Boston como "una importante puerta de entrada" a Europa, informa la compañía en un comunicado.

El presidente de JetBlue, Marty St.George, ha afirmado que les entusiasma presentar este primer servicio en Catalunya: "Conectando dos dinámicos centros globales y ampliando nuestro alcance internacional".

La Jefa de la Oficina de Gestión del Aeropuerto de Barcelona, Vanessa Requena, ha declarado que "esta nueva ruta refuerza los lazos económicos, académicos y culturales entre ambas ciudades y responde a una fuerte demanda", con más de 1,5 millones de pasajeros indirectos que viajan entre Estados Unidos y Barcelona, incluyendo más de 59.000 entre Boston y Barcelona en 2025.

Barcelona se convierte en el segundo destino de JetBlue en España, tras el lanzamiento de su servicio a Madrid el año pasado, y es la séptima ciudad europea a la que presta servicio la aerolínea, que lanzará un servicio de temporada entre Boston y Milán (Italia) el 11 de mayo.

Con la incorporación de Barcelona y el próximo servicio a Milán, JetBlue operará hasta nueve vuelos diarios sin escalas entre Boston y Europa este verano.