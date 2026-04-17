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JetBlue conecta Boston y Barcelona con un nuevo servicio de temporada de verano

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La aerolínea JetBlue ha lanzado este viernes un nuevo servicio de temporada de verano que conecta el Boston Logan International Airport (BOS), en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), y el Aeropuerto de Barcelona.

Esta ruta amplía los vuelos transatlánticos de JetBlue y consolida la posición de Boston como "una importante puerta de entrada" a Europa, informa la compañía en un comunicado.

El presidente de JetBlue, Marty St.George, ha afirmado que les entusiasma presentar este primer servicio en Catalunya: "Conectando dos dinámicos centros globales y ampliando nuestro alcance internacional".

La Jefa de la Oficina de Gestión del Aeropuerto de Barcelona, Vanessa Requena, ha declarado que "esta nueva ruta refuerza los lazos económicos, académicos y culturales entre ambas ciudades y responde a una fuerte demanda", con más de 1,5 millones de pasajeros indirectos que viajan entre Estados Unidos y Barcelona, incluyendo más de 59.000 entre Boston y Barcelona en 2025.

Barcelona se convierte en el segundo destino de JetBlue en España, tras el lanzamiento de su servicio a Madrid el año pasado, y es la séptima ciudad europea a la que presta servicio la aerolínea, que lanzará un servicio de temporada entre Boston y Milán (Italia) el 11 de mayo.

Con la incorporación de Barcelona y el próximo servicio a Milán, JetBlue operará hasta nueve vuelos diarios sin escalas entre Boston y Europa este verano.

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