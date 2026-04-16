Jueves, 16 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 16 abr (EFE).-

Bamenda (Camerún).- El papa se desplaza a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, centro del conflicto interno, donde participa en un encuentro por la paz con la comunidad local en la catedral de San José.

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Bamenda (Camerún).- El papa llega a Bamenda, en el centro de la llamada "crisis anglófona" que sacude al país desde 2016, y donde celebrará un encuentro por la paz con la comunidad local en la Catedral de San José y celebrará una misa en el aeropuerto.

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Bamenda (Camerún).- El papa celebra una misa en el aeropuerto de Bamenda después de haber celebrado un encuentro por la paz en el país.

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Lima.- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se perfilan para disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, con más del 90 % de los votos escrutados, en medio de denuncias de fraude de otros candidatos y mientras la Fiscalía aseguró que no ha detectado irregularidades en los comicios del pasado domingo.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece en rueda de prensa sobre la guerra de Irán.

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La Habana.- Acto conmemorativo de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, en el que se espera que participen altos cargos del Gobierno cubano. El evento se produce en medio de las tensiones entre La Habana y Washington por las presiones de EE.UU. para que la isla emprenda reformas económicas y políticas.

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Houston (EE.UU.).- Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecerán una rueda de prensa para hablar de Artemis II, la misión de diez días que terminó el viernes pasado tras orbitar la Luna, marcando el regreso del hombre al satélite en más de cincuenta años.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

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Glasgow.- El ministro principal escocés, John Swinney, presenta este jueves el manifiesto del Partido Nacional Escocés (SNP) en Glasgow, a tres semanas de las elecciones autonómicas del 7 de mayo, en las que el partido defenderá su apuesta por la independencia y la gestión de los servicios públicos.

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Buenos Aires.- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se juzga a siete trabajadores de la salud, continúa hoy con la declaración de una de las hijas del astro, tras una primera audiencia este martes cargada de tensión.

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Santiago de Chile.- El Presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda.

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Bogotá.- El economista independiente Juan Daniel Oviedo está revolucionando la manera de hacer política en Colombia con una combinación de calle y redes sociales que lo han convertido en un fenómeno electoral como compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia.

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Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) explica sus pronósticos económicos para Oriente Medio y Asia, cuyas economías son las más perjudicadas por la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, para las que prevé importantes recortes de su PIB por las perturbaciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Washington.- En el marco de su asistencia en las reuniones de la primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, comparece ante los medios en una jornada en la que tiene previsto participar en varios foros.

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Las Vegas (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Las Vegas para promocionar su política de eliminar los impuestos a las propinas.

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Caracas.- Sindicalistas marchan hasta la sede de la embajada de Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la comercialización del oro, petróleo y exponer la crisis del país.

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San Salvador.- Autoridades de El Salvador y de Estados Unidos inauguran este jueves el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, en el que además participarán fuerzas militares de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice y República Dominicana para fortalecer la capacidad regional frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

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Nueva Delhi.- El Parlamento Indio empieza este jueves una sesión de tres días en la que decidirá si duplicar el número de escaños en el legislativo y reservar 33 % de estos para las mujeres, una iniciativa ambiciosa que implica una reforma constitucional.

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Cumaná (Venezuela).- Miles de personas en el estado Sucre y sectores de la Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación manejada con hermetismo por las autoridades.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución del producto interior bruto (PIB) de la segunda economía mundial durante el primer trimestre.

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Lima.- El primer ministro de Perú, el militar en retiro Luis Arroyo, pedirá ante el Congreso el voto de confianza de su gabinete ministerial cuatro días después de las elecciones generales.

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Ciudad de México.- El Museo del Estanquillo presenta la exposición ‘Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal’ conformada por más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y otros objetos provenientes de su archivo personal y la cual busca mostrar una parte del inmenso legado de la escritora.

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París.- La casa Sotheby's subasta dos paisajes prácticamente inéditos del pintor impresionista Claude Monet, en manos privadas durante casi 115 años en un caso y 98 años en el otro, por valores que podrían sobrepasar los 5 y 8 millones de euros.

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Pekín.- El Festival Internacional de Cine de Pekín abre este jueves su 16ª edición con la directora española Isabel Coixet en la competición oficial por el Tiantan con 'Tres adioses' y con la actriz francesa Juliette Binoche al frente del jurado.

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Moscú.- Se inaugura la 48º edición del Festival Internacional de Cine de Moscú.

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Londres.- Se exhiben las fotografías candidatas al SONY WORLD AWARDS 2026, entre los que aparecen los mejicanos Pablo Ramos y Citali Fabian, el colombiano Santiago Mesa entre otros.

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San Juan.- El legendario músico y líder de orquesta de salsa Bobby Valentín es condecorado con un doctor honoris causa de parte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Universidad Interamericana.

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Nueva York (EE.UU.).- El consulado de México en BNueva York dará detalles en conferencia de prensa sobre la recuperación de una pieza del periodo Clásico mesoamericano (600–900 d.C.).

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Londres.- La sombrerería más antigua del mundo, la londinense Lock&Co, cumple 350 años de historia. Entre sus ilustres clientes se encuentran Lord Nelson, Winston Churchill y el mismo rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham.

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Ciudad de Panamá.- La bailarina y coreógrafa española Sol Picó habla con EFE de su conexión "mágica" con el mundo de la danza y de su desembarco en Panamá con la presentación este jueves de su creación "Malditas plumas", sobre una corista que desea ser vedete en la Barcelona de los cabarés de los años 20 del siglo pasado.

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Berlín.- La nueva entrenadora del equipo masculino del Unión Berlín, Marie-Louise Eta, la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga, ofrece una rueda de prensa tras asumir el cargo y antes de enfrentarse el equipo al Wolfsburgo el sábado.

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cdp/EFE

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