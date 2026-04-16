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Johnny Cardoso: "Llegué al Atlético para ganar títulos"

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El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso ha comentado este jueves que llegó al club rojiblanco para "ganar títulos" y que vivir una final de la Copa del Rey es "un sueño" que comparte con jugadores que siempre tuvo "como ejemplo" y ha confesado que harán todo lo posible para "volver con la Copa".

"Es mi primera temporada en el Atlético y llegué aquí para ganar títulos. Vivir esto es un sueño. Además lo comparto con jugadores que siempre tuve como ejemplo. Es una enorme alegría poder estar aquí y vamos a disfrutar al máximo y a hacer todo lo posible para volver con la Copa", afirmó el centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre.

Cardoso eludió el favoritismo en la final y señaló que en este tipo de partidos "puede pasar todo". "Siempre vamos partido a partido y ahora no va a ser diferente. Al final somos un equipo muy intenso y llevamos los partidos a full, con toda la entrega e intensidad dentro del campo. Estamos listos para disfrutar de la final", subrayó.

El internacional estadounidense destacó el papel de la afición colchonera, que siempre lo ha hecho "increíble" y no tiene dudas de que lo harán igual en la final. "Nosotros haremos dentro del campo lo mismo que ellos hacen por nosotros en las gradas. Estar aquí con la afición y poder disfrutar de eso a mi favor me hace tener mucha ilusión", destacó.

Sobre la Real Sociedad, el jugador nacido en Nueva Jersey señaló que les preocupa "todo el bloque". "En una final siempre es muy importante estar atento a todos los detalles porque en cualquiera se puede marcar la diferencia", agregó. Además, ensalzó la figura de Diego Pablo Simeone: "Para mí es un ejemplo, siempre me ha dado mucha confianza y es una persona que me enseñando mucho. Es un placer compartir el día a día con él".

Por último también tuvo palabras para Antoine Griezmann, para el que será "un partido muy especial". "Es una persona que fuera de campo me ha sorprendido un montón y dentro ya sabemos lo que puede hacer y aportar. Siempre disfruté viéndolo jugar y lo hago todavía más. Ya sabemos lo que le entregó al club, la persona y el futbolista que es y todo lo que construyó durante su carrera. Y claro que nos da más voluntad de poder devolver todo lo que hizo", concluyó.

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