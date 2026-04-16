Guitarricadelafuente se confiesa con Rosalía sobre su primera experiencia homosexual

Rosalía ha vuelto a subirse al escenario del Palau Sant Jordi para ofrecer el segundo de los cuatro conciertos de su gira 'Lux Tour 2026' en Barcelona. Y, como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder el impresionante espectáculo, como Belén Esteban -gran fan de la artista, por lo que no ha dudado en desplazarse de Madrid a la ciudad condal para volver a verla-; la futbolista del Barça Aitana Bonmatí; Rigoberta Bandini; Arancha de Benito; el actor Carlos Cuevas; José Corbacho; políticos como Ada Colau, Savador Illa, o Jaume Collboni; o Joan Manuel Serrat, que a la espera de convertirse en bisabuelo, ya que su nieta Luna Serrat espera mellizos junto al jugador del Real Madrid Dani Ceballos, ha confesado que la cantante de 'La perla' le parece "fantástica".

También Nuria Fergó, que ha bromeado con que si subiese al confesionario de Rosalía "se me soltaría la lengua, como si estuviésemos solas". "Pero por mi vida no han pasado perlas, son maestros" ha ironizado con una sonrisa.

El que sí se ha confesado en esta segunda noche de la 'Motomami' en Barcelona después de que la actriz Yolanda Ramos lo hiciese en la primera ha sido Guitarricadelafuente. Convertido en uno de los artistas más populares del momento, y a la espera de descubrir su talento para la interpretación en la nueva película de Los Javis, 'La bola negra', el castellonense ha pasado por el confesionario para revelar a la artista su secreto mejor guardado: cuál fue su primera experiencia homosexual.

"Quería contarte la historia del primer hombre con el que me acosté", ha comenzado, arrancando los aplausos del público. Como ha relatado, tenía 19 años cuando conoció a este chico por Instagram y, después de unas tres semanas hablando, decidió coger un tren y "plantarse en Sevilla" para verse. "Pensé, tengo que quitarme esta espinita ya porque si no saldré del armario a los 40 años", ha reconocido entre risas.

"Era sevillano. Era un señorito andaluz, podríamos decir", ha revelado Álvaro de la Fuente, admitiendo que vivió una "experiencia increíble" cuando se fue con él de fiesta y había "gays por todas partes", antes de que le llevase a El Rocío. "Entonces fue una 'full experience'" ha reaccionado Rosalía divertida.

"Andalusian full experience total", ha respondido Guitarricadelafuente, confesando que a pesar de que todo pintaba muy bien, resultó un fiasco: "Llegamos a una casa de hermandad, era diciembre, hacía un frío de la hostia. Me despierto, intento encender la luz y no funciona. El tío ya no estaba allí. Voy al baño, intento ducharme, y el agua no funcionaba. Intento comer, abrir la ventana, pero me decían que no se podía hacer nada, que era para los de la hermandad. Solo podíamos hacer una cosa, que era a lo que había ido a hacer. Lo hice todo sin luz, sin agua, sin abrir ventanas".

Al regresar a Benicassim, este andaluz le escribió para decirle "mira, yo no soy el profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, que te falta mucha calle". Pero, como ha revelado, este hombre volvió a hablarle "mucho tiempo después", cuando ya estaba triunfando en la música.