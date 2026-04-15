Microsoft acelera la generación de imágenes con MAI-Image-2-Efficient: un 40% más rápido que la media de modelos

Microsoft ha lanzado MAI-Image-2-Efficient, una nueva versión más eficiente de su modelo de generación de imágenes que es un 40 por ciento más rápido que la media de modelos de conversión de texto a imagen del sector, además de reducir sus costes.

La tecnológica presentó su modelo MAI-Image-2 a mediados de marzo como una opción capaz de generar resultados fotorrealistas profesionales a partir de texto, ofreciendo imágenes expresivas y con texto fiable integrado.

Sin embargo, apenas un mes después, Microsoft ha lanzado la nueva versión MAI-Image-2-Efficient, diseñado para generar imágenes pero con el foco puesto en la "velocidad y la escalabilidad". Esto se debe a que sus capacidades son 22 por ciento más rápida que la versión estándar y opera con un coste que se reduce casi un 41 por ciento.

Pero, sobre todo, la compañía ha subrayado que la versión Efficient no solo es más rápida que su producto principal MAI-Image-2, sino que, según sus pruebas, alcanza velocidades de respuesta un 40 por ciento más rápidas que la media de otros modelos líderes de conversión de texto a imagen, como ha asegurado en un comunicado en su web.

Así, mientras que MAI-Image-2-Efficient puede ofrecer una respuesta en 13,70 segundos ante un 'prompt' estándar, MAI-Image-2 tarda alrededor de 17,50 segundos, y otros modelos del sector como Gemini 3 Pro Image de Google ascienden a 19,10 segundos o GPT-Image-1.5-High de OpenAI a 41,41 segundos.

Teniendo todo ello en cuenta, Microsoft ha detallado que MAI-Image-2-Efficient es la "herramienta de producción ideal", dado que está pensada para utilizarse cuando se necesite un volumen elevado de trabajo, velocidad y un "control de costes preciso".

Por ejemplo, puede utilizarse para generar fotos de productos, creatividades de marketing, maquetas de interfaz de usuario o recursos de marcas. Asimismo, la compañía también destaca su uso para textos cortos como titulares o etiquetas, además de estar optimizado para ejecutarse en flujos de trabajo interactivos en tiempo real.

Por su parte, el modelo MAI-Image-2 está más enfocado en una herramienta de precisión, por tanto, Microsoft recomiendo su uso a la hora de llevar a cabo tareas que requieran "la máxima fidelidad". Es el caso de retratos, escenas fotorrealistas o ilustraciones. También es óptimo para su uso con textos largos o complejos integrados en imágenes.

Con todo ello, MAI-Image-2-Efficient ya está disponible en las plataformas de Microsoft Foundry y MAI Playground. Igualmente, también se está implementando en Copilot y Bing y próximamente estará disponible en plataformas como PowerPoint.