María del Monte e Isa Pantoja, derroche de cariño y complicidad en su ansiado reencuentro público

La relación de Isa Pantoja y su madrina María del Monte se rompía 'irremediablemente' cuando Isabel Pantoja ponía punto y final a su amistad con la folclórica siendo su hija todavía muy pequeña. Y aunque durante 20 años la cantante de 'Cántame' solo ha tenido buenas palabras para su ahijada, el distanciamiento entre ambas fue la tónica dominante hasta finales de 2024.

Fue a raíz de que la hermana de Kiko Rivera revelase públicamente los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia -especialmente el durísimo episodio de la manguera en Cantora, cuando con 15 años el dj la obligó a desnudarse en pleno invierno y la 'regó' en el jardín de la finca ante la impasibilidad de su madre después de una discusión al descubrir que tenía novio- cuando la tía de Antonio Tejado dio un paso al frente para recuperar su relación.

Una llamada telefónica para mostrarle su apoyo incondicional que sembró las bases de un acercamiento que ha culminado con su primer y comentadísimo reencuentro en la Semana Santa sevillana, cuando María invitó a Isa y a su hijo Alberto (12) a ver las procesiones desde su balcón.

Después de ver las fotografías de este momento tan especial en las revistas Semana y Lecturas, ahora podemos ver por fin las imágenes de madrina y ahijada derrochando complicidad y cercanía, como si de una auténtica familia se trataran, mientras la relación de Isabel Pantoja y su hija continúa completamente rota.

Un encuentro cargado de simbolismo que refleja el cariño que María e Isa sienten la una por la otra, y el importante papel que la artista tiene en la nueva vida de la peruana después de dos décadas distanciadas, y sobre el que ambas se han pronunciado sin ocultar lo felices que están por poder recuperar el tiempo perdido.

Siempre discreta con su vida privada, la tía de Antonio Tejado ha confesado que fue un "momento precioso" y, revelando que no es la primera vez que se veían, ha dejado claro que "tampoco será la última". Sin embargo, y a pesar de la ternura que mostró en su encuentro con Albertito, ha aclarado que no pretende "ejercer de abuela" como se ha dicho porque "yo no tengo nietos y decir que soy abuela sería usurpar un lugar, y usurpadora no he sido nunca".

A su vez, Isa ha confesado que "tenía ganas de pasar más tiempo con ella y estoy muy contenta. ¿Por qué ocultarlo? Al final lo estamos viviendo de una manera muy normal y como siempre tuvo que ser". "Las personas que aporten cosas positivas y bonitas, pues siempre son bienvenidas a nuestra familia" ha reconocido emocionada.