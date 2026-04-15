Los alumnos de los cursos de verano de Campus Yuste podrán contar con ayudas para alojamiento y manutención

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ofrece un total de 105 ayudas con el objetivo de financiar el importe de la matrícula, así como los gastos de alojamiento y manutención, a los asistentes de los cursos de verano de Campus Yuste, que a su vez forman parte de los XXVII Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura.

El procedimiento para la concesión de las ayudas, cuya solicitud se podrá presentar hasta el 15 de mayo, será de concurrencia competitiva, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En concreto, los cursos que se ofertan son los de 'La autonomía estratégica de la Unión Europea ante el (des)orden mundial', que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de julio; 'Relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos en un mundo en transformación', que se celebrará del 8 al 10 de julio, y, por último, 'Matrimonio, imperio y diplomacia', del 15 al 17 de julio. Todos ellos tendrán lugar en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas quienes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes posean la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, así como de terceros países cuando se acredite la condición de residente en alguno de los países admisibles en la Unión Europea con fecha anterior a la publicación de la convocatoria.

Además, se requiere estar matriculado en titulaciones oficiales de universidades de la Unión Europea, admitiéndose igualmente las candidaturas de aquellas personas que hayan obtenido la titulación en los últimos cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria y se encuentren en situación de desempleo o tengan un contrato en prácticas en vigor, señala.

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, se podrá presentar hasta el 15 de mayo por vía electrónica cumplimentando el formulario publicado en la web fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo máximo sin haberse comunicado la resolución de concesión, se podrá entender desestimada la solicitud. La resolución del procedimiento se notificará individualmente a cada interesado.

Cabe destacar que Campus Yuste está organizado y patrocinado por la Fundación Yuste, y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, Mafresa, Patrimonio Nacional y las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

CAMPUS YUSTE

El programa formativo de la Fundación Yuste está diseñado para ser un espacio de encuentro, debate y reflexión entre universitarios, investigadores, académicos y personalidades de prestigio internacional en un entorno de convivencia.

Los temas de los cursos están centrados en los retos y desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea; las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe, y la época del emperador Carlos V.

El lugar de celebración es el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, un espacio reconocido con el Sello de Patrimonio Europeo por la Comisión Europea en 2023 por ser un lugar clave en la memoria de Europa, ya que fue el último retiro del emperador Carlos V, además de ser un símbolo de la unidad e integración europea. Actualmente es un sitio monumental gestionado por Patrimonio Nacional.