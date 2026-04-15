Isabel Preysler, deslumbrante, recuerda con cariño a Vargas Llosa un año después de su muerte

Apasionada de la ópera, Isabel Preysler no se ha perdido este martes uno de los estrenos más esperados de la temporada en el Teatro Real de Madrid, 'La Novia Vendida'. En solitario en esta ocasión aunque habitualmente suelen acompañarla Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la 'reina de corazones' ha vuelto a dar una lección de sofisticación y elegancia con un impecable traje sastre satinado de rayas en diferentes tonalidades de azul marino, blusa de seda a juego, salones clásicos en negro, y rompedores complementos en dorado: maxi broche con forma de flor en la solapa, clutch metalizado, y gargantilla con doble vuelta, acaparando todas las miradas a su llegada al espectáculo, en el que ha coincidido entre otros rostros conocidos con Amparo Corsini, Cari y Myriam Lapique, o Emiliano Suárez.

Al margen de su aplaudido look, con el que ha confirmado por qué está considerada una de las mujeres más estilosas de nuestro país a pesar de que en los últimos tiempos sus apariciones públicas se han reducido considerablemente, Isabel ha tenido unas palabras de cariño para recordar a Mario Vargas Llosa justo cuando acaba de cumplirse -el 13 de abril- el primer aniversario de su muerte.

Y es que a pesar de que no tenían ningún tipo de contacto tras su ruptura en diciembre de 2022 después de ochos años de mediático noviazgo, la socialité ha reconocido con un significativo "mucho" que guarda los mejores recuerdos de Nobel de Literatura que a punto estuvo de convertirse en su cuarto marido.

Además, y después del reciente regreso de Ana Boyer y Fernando Verdasco con sus tres hijos a Doha -donde residen desde 2016- después de un mes refugiándose en su mansión de Madrid de la escalada bélica en Qatar debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Isabel ha revelado que, en la recta final de su cuarto embarazo, su hija se encuentra "muy bien".

"Ya, ya está a punto de dar a luz" ha asegurado, dejando entrever que el nuevo miembro de la familia -una niña, de la que Ana todavía no ha hecho público su nombre- podría nacer en cualquier momento, y que después de que Miguel, Mateo y Martín llegasen al mundo en nuestro país, su hermanita lo hará en el Emirato Árabe. "Están muy bien, muy bien" ha añadido tras confirmar con una sonrisa que está deseando ser abuela de nuevo, dejando en el aire si tiene previsto visitarles pronto, y si existe alguna posibilidad de que su hija regrese a Madrid para que la pequeña nazca aquí.