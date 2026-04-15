Bradley Cooper será el director de la precuela de la saga Ocean's Eleven

Redacción Internacional, 15 abr (EFE).- El próximo proyecto del actor Bradley Cooper será dirigir y producir la precuela de la saga 'Ocean's Eleven', en la que también actuará junto a Margot Robbie, informó The Hollywood Reporter (THR).

Los directivos del estudio Warner Bros, Mike De Luca y Pam Abdy, han confirmado este proyecto de Cooper que aún no tiene título, pero cuyo estreno está previsto para el 25 de junio de 2027.

Durante la presentación del proyecto en Las Vegas, Margot Robbie hizo una aparición virtual para resumir el argumento del film.

“Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico”, explicó.

Warner Bros lanzó la franquicia de 'Ocean's' en 2001 con 'Ocean's Eleven' de Steven Soderbergh, una nueva versión de la película de atracos de 1960 del estudio que en aquella ocasión fue protagonizada por Frank Sinatra y otros miembros del denominado 'Rat Pack', recuerda la publicación.

George Clooney (quien interpreta a Danny Ocean), Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon fueron algunas de las estrellas de la trilogía de Soderbergh, que concluyó con 'Ocean's Thirteen' en 2007.

En 2018, Warner Bros estrenó 'Ocean's Eight', el spin-off del director Gary Ross de la trilogía de Soderbergh protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. EFE