El tiempo estable se irá imponiendo en la Península, aunque oleaje y viento activa avisos en Baleares y Canarias

Baleares y Cataluña estarán este martes en aviso por oleaje y viento en un día en el que Menorca y Girona alcanzarán el nivel naranja por olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET ha señalado que mañana habrá una tendencia hacia la estabilización en la Península y Baleares, con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. En este marco, se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Península excepto en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares en la primera mitad del día. Asimismo, se esperan algunas nubes de evolución por la tarde y algunas nubes altas por el oeste.

Durante esta jornada, el pronóstico recoge precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica que podrán afectar también de forma aislada al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos. Allí, serían en forma de nieve a partir de 1100/1300 metros (m).

A su vez, podrían registrarse bancos de niebla matinales dispersos en montañas de la mitad norte peninsular, que también pueden darse en zonas bajas del noroeste de Galicia. Mientras tanto, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas de Canarias, en las que se podrían registrar precipitaciones débiles.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha señalado que las máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares y que lo podrán hacer de forma notable en interiores la mitad oeste.

De forma paralela, las mínimas estarán en ascenso en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste. En el extremo nordeste habrá sin embargo descensos. En este día, se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrían afectar a las del sureste y a puntos de la meseta norte.

Por último, AEMET ha indicado que soplará fuerte con probables rachas muy fuertes el alisio en Canarias, la tramontana en Ampurdán y Menorca y de cierzo prelitoral de Castellón y Tarragona en la primera mitad del día. Asimismo, habrá predominio de viento de componentes sur y oeste en Galicia y Cantábrico, y de norte y oeste en el resto; en general moderado en la mitad oriental, Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular, y flojo en el resto.