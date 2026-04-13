Merz afirma que la victoria de Magyar facilitará decisiones también respecto a Ucrania

Berlin, 13 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que la victoria el domingo en las elecciones legislativas de Hungría del conservador Péter Magyar facilitará las decisiones dentro de la Unión Europea (UE), también en lo que respecta a Ucrania, al tiempo que celebró la "dura derrota" del populismo de derechas.

"En lo que respecta a Hungría y Ucrania, sí, ahora será más fácil", declaró Merz en una rueda de prensa para anunciar nuevas medidas para contrarrestrar el aumento de los precio de la energía, al ser preguntado por el bloqueo por parte del primer ministro húngaro saliente, el ultranacionalista Viktor Orbán, del préstamo de 90.000 millones de acordado por los países miembros de la Unión Europea (UE) en diciembre pasado.

Agregó que con la victoria de Maygar "ahora resultará aún más fácil alcanzar acuerdos conjuntos, también en el Consejo Europeo".

El canciller se mostró "muy agradecido" y "aliviado" por el "claro resultado" de los comicios, con una mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro, una muestra, según Merz, de que las sociedades democráticas europeas "sí que son aparentemente mucho más resistentes a la propaganda rusa y a otras formas de injerencia externa" en este tipo de elecciones.

"Para mí, esa fue ayer una de las mejores noticias del día, la de que, al parecer, sí seguimos teniendo un alto grado de resistencia en una sociedad democrática como la de Hungría", celebró.

Merz se refirió a la "dura derrota" sufrida el domingo por el populismo de derechas, no sólo en Hungría.

"Hungría está enviando una señal muy clara contra el populismo de derechas en todo el mundo, por lo que, en este sentido, ayer también fue un buen día", añadió. EFE

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