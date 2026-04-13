La argentina Central Puerto adquiere Patagonia Energy y desembarca en Vaca Muerta

Buenos Aires, 13 abr (EFE).- La argentina Central Puerto ingresa en el negocio de los hidrocarburos tras acordar la adquisición de Patagonia Energy, empresa que posee la concesión de dos áreas ubicadas en el corazón de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

Central Puerto acordó la adquisición del 100 % del paquete accionario de Patagonia Energy S.A (PESA) con su empresa controladora Patagonia Assets Limited, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores de Argentina en un comunicado difundido este lunes.

Patagonia Energy es titular de una concesión hidrocarburífera en las áreas de Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, una superficie de aproximadamente 27.181 acres (110 kilómetros cuadrados) en la cuenca neuquina, que pasará a ser controlada por Central Puerto.

Según la comunicación, a la que accedió EFE, el acuerdo constituye "un hito relevante en el proceso de diversificación de las actividades" de Central Puerto, la principal empresa generadora de electricidad de Argentina.

La compañía avanza además en un proyecto de litio en la provincia de Catamarca, adquirió recientemente un parque solar en la provincia de Salta y lleva adelante proyectos en los sectores forestal, hidroeléctrico y de la minería de oro y plata, entre otros.

"Esta adquisición permitirá a la sociedad ampliar su presencia en el sector energético, incorporando activos y capacidades que fortalecen su posicionamiento competitivo y generan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo", aseguró Central Puerto.

El cierre de la operación, cuyo valor no fue informado, se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de transacciones, según informó la empresa. EFE