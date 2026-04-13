El Ibex 35 cae un 1,1% en la apertura y se queda al borde de los 18.000 puntos, con el Brent disparado

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 1,1%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.002 puntos, en una jornada marcada por el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán y por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que bloqueará el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes, lo que ha llevado al precio del petróleo a rebasar de nuevo los 100 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 6,4% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,3 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 103 dólares, con un avance del 6,9%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba más de un 8%, hasta los 47,23 euros por megavatio hora.

El presidente de Estados Unidos ha ordenado este domingo a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y a las 17.30 horas en Irán.

A última hora de este domingo, Trump ha afrimado que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo" al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, el cual entrará en vigor este mismo lunes en una nueva escalada de tensiones que, por ahora, no afectaría al alto el fuego con Irán anunciado el pasado miércoles.

En este contexto, las principales Bolsas europeas registran descensos en la apertura de este lunes: Francfort cede un 1,2%, París se deja algo más de un 1%, y Londres pierde casi un 0,6%.

También las Bolsas asiáticas retroceden este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un descenso del 0,8%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cae cerca de un 1% y en Japón, el Nikkei ha perdido un 0,6%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha cerrado en tablas, en tanto que el índice Shenzhen ha subido un 0,7%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos en torno a las 9.15 horas se los anotaban Repsol (+1,48%), Solaria (+0,39%) y Naturgy (+0,30%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de IAG (-2,38%), ArcelorMitall (-2,35%) y Banco Santander (-2%).

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1690 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,51%.