Llega a Pakistán el vicepresidente de EEUU para encabezar la inminente negociación con Irán

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado esta mañana en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de la capital de Pakistán, Islamabad, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní.

Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal Asim Munir, y se reunirá en breve con sus dos principales asesores en la negociación, Jared Kusher y Steve Witkoff, respectivamente el yerno y el asesor para Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las conversaciones no solo representan el esfuerzo más importante para poner fin a la guerra que estalló el pasado 28 de febrero sino que son el primer encuentro de alto nivel entre representantes de ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán.

La delegación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Acompañan el secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemati.

Este pasado viernes, Trump se ha dado un plazo de 24 horas para recibir resultados satisfactorios del encuentro (todavía no existe una hora concreta fijada para la reunión) o de lo contrario reanudará la campaña de bombardeos sobre el país.

Mientras que Estados Unidos se ha propuesto que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido la ofensiva contra el país vecino y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se niegue a parar los ataques, aduciendo que está en una campaña contra a la milicia chií de Hezbolá, pese a aceptar sentarse a negociar próximamente con las autoridades de Líbano.