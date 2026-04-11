Bad Gyal se pone 'Más cara' e incendia el Movistar Arena en su primera noche en Madrid

La cantante Bad Gyal ha incendiado este sábado el Movistar Arena de Madrid en el primero de sus conciertos en la capital.
La cantante de 'Fiebre' ha presentado su nuevo disco 'Más Cara', en el primero de tres conciertos para los que había agotado todas las entradas a las pocas horas de que saliesen a la venta.
Haciendo honor al nombre del tour, que es el mismo que este último disco, la catalana ha centrado el espectáculo en torno a este concepto con canciones como 'Da Me', 'Choque', 'La iniciativa' o 'De por vida', entre otros temas.
Cuando no pasaba ni un minuto de las 21.00 horas de este sábado, han empezado a sonar las primeras notas de 'Un coro y ya' y la artista ha sembrado la histeria entre los presentes, que han aullado cuando ha aparecido enfundada en un conjunto lencero rosa fucsia, un abrigo de plumas y un antifaz semitransparente.
Las casi dos horas de concierto han sido un repaso del álbum y un ejercicio de baile, aunque también ha habido espacio para algunos de sus ya clásicos 'Fiebre', 'Internationally', 'Blin Blin' o 'Zorra', con los que la artista ha logrado terminar de incendiar el recinto madrileño.
Una legión de bailarines ha acompañado en todo momento a la catalana, que ha subido únicamente a 8Belial para compartir con él 'Tic tac (Hour love)' al escenario --simulaba un club con sillones y unas paredes que han ido subiendo y bajando toda la noche--.
10 AÑOS DE SU PRIMERA CANCIÓN, 'PAI'
Como no podía ser de otra manera, la artista se ha despedido del incendio que ha creado con 'Fiebre', cuando ha subido a sus dos fans "más pequeñas" al escenario. "Cuando era así de pequeña soñaba con esto", ha asegurado sonriente.
Pero antes del broche de oro ha recordado que hace exactamente 10 años sacó su primera canción, 'Pai', y con el deseo de devolverle a su público el "apoyo", ha cantado esta canción.
"Hace exactamente 10 años que saqué mi primera canción así que aunque ya sabéis los que me seguís que soy mucho de adelantar, de no mirar atrás, de evolucionar, de estar agusto con la piel que tengo ahora, es un día especial", ha cerrado.