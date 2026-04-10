Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre este verano

Roma, 10 abr (EFE).- El futbolista polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, se ha ofrecido al Milan como agente libre para incorporarse a sus filas con vistas a la próxima temporada, según desveló este viernes el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

El delantero de 37 años termina su contrato con la entidad azulgrana este verano, lo que le permitiría llegar al conjunto 'rossonero' como agente libre, sin coste de traspaso para el club italiano.

En la información, se asegura que decir que el jugador se está ofreciendo al club milanista "es quedarse corto", subrayando el firme deseo del ariete de jugar en San Siro.

No obstante, el Milan no sería la única opción en la Serie A interesado. El Juventus de Turín sigue de cerca la situación del polaco y también estaría interesada en incorporarlo para reforzar su parcela ofensiva.

A pesar de sus 37 años y su salario alto, la operación se percibe como una oportunidad de mercado basada en el rendimiento inmediato para el Milan, que sufre una crisis de efectividad en la delantera.

Con 12 goles esta temporada en liga, el polaco superaría los registros actuales de los delanteros del Milán, como Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8), quienes atraviesan una notable sequía goleadora en este inicio de 2026.

El conjunto italiano ya ha optado recientemente por incorporar jugadores de dilatada experiencia con éxito. Es el caso del croata Luka Modric, quien tras despedirse del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental del esquema titular.

Modric ha disputado 30 partidos en la Serie A este año, ausentándose únicamente en un encuentro. EFE