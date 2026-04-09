Rayo, Mainz, Crystal Palace y Shakhtar dan un paso de gigante hacia las semifinales

Madrid, 9 abr (EFE).- El Mainz alemán se perfila como el más que posible rival del Rayo Vallecano en unas semifinales de la Liga Conferencia hacia las que el conjunto madrileño dio un paso de gigante, tras imponerse este jueves por 3-0 al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final.

No habían pasado ni dos minutos y el estadio de Vallecas ya era una fiesta con el gol del marroquí Ilias Akhomach, que abrió el marcador para un Rayo que no sólo superó en todas las facetas a su rival, sino que mostró además la contundencia de todo un grande.

Y es que así, como un gigante, se sienten los de Iñigo Perez en esta Liga Conferencia, especialmente cuando juegan en casa, donde sólo han perdido un partido a lo largo de todo el torneo, ante el Samsunspor turco (0-1) en la vuelta de unos octavos de final que el Rayo ya había dejado sentenciados en el choque de ida.

Un tropiezo que los franjirrojos no estaban dispuestos a repetir ante el AEK al que desarbolaron con dos zarpazos, los goles de Ilias Akomach y Unai López, en el arranque y en final de la primera mitad.

Victoria que se encargó de redondear a los setenta y cuatro minutos uno de los emblemas de este Rayo, el mediapunta Isi Palazón, que estableció de penalti el definitivo 3-0 que pone al conjunto madrileño con pie y medio en las semifinales.

Una ronda en la que los vallecanos podrían encontrarse con el Mainz alemán, que dejó encarrilada la eliminatoria con el Estrasburgo tras doblegar este jueves por 2-0 al conjunto francés, que parece incapaz de superar la ausencia de su gran estrella, el delantero argentino Joaquín Panichelli.

Sin el internacional albiceleste, que sufrió a finales de marzo una grave lesión de rodilla que la mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta la próxima temporada, no sólo se ha quedado sin capacidad ofensiva, sino sin ningún tipo de solidez.

Una circunstancia que no desaprovechó el Mainz para imponerse con los goles del japonés Kaishu Sano, que abrió el marcador a los once minutos con un sensacional remate, y el austríaco Stefan Posch, que firmó ocho más tarde el definitivo 2-0, que se quedó cortó para las numerosas ocasiones que generó el conjunto alemán.

Más contundente se mostró el Crystal Palace que se impuso este jueves por 3-0 al Fiorentina, en un encuentro en el que el conjunto inglés, por fin, justificó la condición de máximo favorito al título con el que arrancó la competición.

Especialmente en la primera mitad en la que el equipo londinense, impulsado por el colombiano Felipe Muñoz, incansable en sus incursiones por la banda derecha, superó con claridad al conjunto italiano.

Superioridad que se encargaron de trasladar al marcador el francés Jean-Philippe Mateta, que firmó a los veinticuatro minutos el 1-0 de penalti, y el defensa Tyrick Mitchell, que siete minutos más tarde firmó el 2-0 al aprovechar un balón suelto en el interior del área tras una milagrosa parada del español David de Gea.

Dos golpes que no impidieron, sin embargo, reaccionar al Fiorentina en una segunda mitad en la que el equipo 'viola' pareció en disposición de volver a meterse de lleno en la eliminatoria con un durísimo remate de Giovanni Fabbian.

Pero el disparo del centrocampista se estrelló en el larguero acabando con la opciones del Fiorentina, que se redujeron todavía más con el gol del senegalés Ismaila Sarr, que estableció en la prolongación el definitivo 3-0 para el Crystal Palace.

El mismo resultado por el que el Shakhtar Donetsk derrotó al AZ Alkmaar neerlandés, el mejor homenaje que el conjunto ucraniano pudo hacer al rumano Mircea Lucescu, fallecido esta semana, el técnico que le llevó a la conquista de la Copa de la UEFA en el año 2009

Como entonces, el Shakhtar, que juega sus partidos como local en la ciudad polaca de Cracovia, cuenta en sus filas con un puñado de jugadores brasileños que parecen dispuestos a convertirse en estrellas.

Futbolistas como el delantero Pedrinho, que abrió el marcador a los setenta y dos minutos con un violento zurdazo desde el borde del área, o el atacante Alisson Santana, que redondeó la victoria (3-0) con un doblete en los minutos finales que pone al Shakhtar con pie y medio en unas semifinales en la que se mediría, con casi toda probabilidad, con el Crystal Palace.