Los Angeles 2028 lanza desde este jueves la primera tanda de venta global de entradas olímpicas

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 2028 anunció este jueves que ya están oficialmente a la venta en todo el mundo las entradas para asistir a las competiciones del evento y después de recibir una gran aceptación en los Estados Unidos.

Los organizadores de la cita celebraron "la respuesta sin precedentes a la preventa" para residentes de Los Ángeles y Oklahoma City y resaltó que "cientos de miles de residentes" del sur de California consiguieron entradas a precios asequibles y que el interés a nivel local "superó la oferta disponible para muchos deportes".

Ahora, LA28 lanza a partir de este jueves "el período de venta más temprano en la historia de los Juegos" para asegurar a todo el mundo que puedan acudir a estos Juegos. "El éxito de la preventa para residentes locales habla por sí solo y se vendieron cientos de miles de entradas de 28 dólares, las entradas olímpicas más baratas de la historia reciente, a residentes de Los Ángeles y Oklahoma City", declaró Reynold Hoover, director ejecutivo del evento.

"Estamos encantados con el nivel de interés y entusiasmo por las entradas para los Juegos, y estamos listos para dar la bienvenida a millones de personas más a Los Ángeles en 2028", añadió el directivo de LA28.

Ahora, los aficionados que fueron seleccionados al azar a través de un sorteo para recibir franjas horarias para la primera tanda de venta, que comienza hoy jueves y continúa hasta el 19 de abril, pueden iniciar sesión durante su franja horaria asignada para comprar entradas para cualquier evento olímpico, incluidas la Ceremonia de Apertura y la Ceremonia de Clausura, "sujeto a disponibilidad".

Los organizadores recordaron que casi el 50 por ciento de todas las entradas para los Juegos Olímpicos cuestan menos de 200 dólares (170 euros), que más de las tres cuartas partes, incluidas las de las finales, cuestan menos de 400 (340) y que se pondrán a la venta más de un millón de entradas a un precio de 28 dólares (24 euros).

Los precios de estas entradas varían según el deporte, la fase de la competición y la categoría de la entrada y el límite máximo permitido son de hasta 12 entradas entre las competiciones y ceremonias, con un máximo de cuatro para estas últimas, y de hasta 12 para el torneo de fútbol.

Los aficionados que no alcancen el número máximo de entradas permitidas, o que no hayan adquirido las suyas en el plazo establecido, participarán automáticamente en futuros sorteos, que se celebrarán a finales de este año, mientras que los que no encuentren los deportes o las sesiones que deseen en esta tanda, es posible que tengan más entradas disponibles en futuras tandas si no han alcanzado este límite.