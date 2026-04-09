Corte colombiana tumba definitivamente el decreto de emergencia económica del Gobierno

Bogotá, 9 abr (EFE).- La Corte Constitucional colombiana tumbó este jueves de forma definitiva el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.465 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026, al considerar que vulneró el principio de separación de poderes.

El magistrado Carlos Camargo aseguró que el decreto gubernamental "es inexequible" (contrario a la Constitución) porque "el principio de separación de poderes (...) constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho y de la democracia".

"Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad", añadió Camargo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la Corte: "nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente".

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno declaró el 22 de diciembre "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento.

Esto ocurrió luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 4.465 millones de dólares para completar el presupuesto nacional de 2026.

El Ejecutivo señaló entonces que con esta declaratoria, con la que podía establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscaba enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los impuestos decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica para equilibrar la "situación financiera" del país.

Ávila detalló entonces que los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.

Por otra parte, Petro anunció el martes que su Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria en respuesta a la subida de los tipos de interés al 11,5 %, aprobada la semana pasada por el Banco de la República (autoridad monetaria).

Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda fue rechazada por el Congreso en diciembre pasado, lo que llevó al presidente a declarar la emergencia económica. EFE