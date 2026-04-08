1-1. Alianza Atlético y Tigre no se hacen daño en su debut por la Sudamericana

Lima, 7 abr (EFE).- El club peruano Alianza Atlético empató 1-1 este martes ante el Tigre argentino en un partido con el que se inició el Grupo A de la Copa Sudamericana de 2026 jugado en el estadio Miguel Grau del Callao, vecino a Lima.

El equipo de Sullana, que regresa a un torneo internacional tras más de una década ausente, se enfrentará de visita el próximo 15 con América de Cali, mientras que Tigre se medirá con Macará el jueves siguiente.

Tanto Macará como América de Cali se enfrentarán en su primer choque el jueves 9 de abril.

En los primeros minutos de juego, el Matador de Victoria buscó sorprender a los locales y abrir el marcador apenas iniciado el partido para poner un pie adelante en la jornada.

Así, a los nueve minutos, el delantero argentino Ignacio Russo marcó el primero para Tigre y el tanto fue validado en el VAR, ante el reclamo de los 'churres'.

El conjunto de Sullana apuró la reacción con un remate de su capitán Hernán Lupu, atajado por el portero Felipe Zenobio, y trató de afinar su ataque en busca del empate.

Las acciones se volvieron más intensas en fricciones entre los jugadores de ambos equipos. Lupu fue quien recibió, en este tramo, faltas por parte de Bruno Leyes y Gonzalo Martínez.

Tigre presionó con el centrocampista Elías Cabrera por el segundo gol de la noche, pero su mala puntería lo evitó.

En el segundo tiempo, el mediocentro argentino Jabes Saralegui y nuevamente Russo dieron emoción al partido con sendos remates, que sin embargo se fueron desviados del arco del conjunto peruano.

El delantero argentino Valentín Robaldo, que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Guillermo Larios, marcó el empate para Alianza Atlético a los 28 minutos del complemento.

En los últimos minutos ambos conjuntos intentaron romper el empate, sin éxito.

Joaquín Lasso, capitán de Tigre, fue expulsado por acumulación de tarjetas amarillas. EFE