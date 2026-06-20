Presidente canario cierra visita a Uruguay tras encuentro con exvicepresidenta Topolansky

Montevideo, 20 jun (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, finalizó su visita oficial a Uruguay con un encuentro en la chacra (finca rural) del fallecido expresidente José Mujica, a las afueras de Montevideo, donde fue recibido por su viuda y exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky.

Tras una hora de conversación, el mandatario autonómico se mostró "sorprendido" y agradecido por la hospitalidad, el conocimiento internacional y la "lucidez" de la líder política uruguaya.

Según relató Clavijo, la charla abordó desde las históricas raíces canarias de la sociedad uruguaya hasta los principales y más urgentes desafíos geopolíticos.

"Hablamos de la situación del cambio climático, del Cono Sur y de Latinoamérica. También de la situación desde la llegada de Donald Trump y cómo se han pisoteado las organizaciones internacionales, de la preocupación por la guerra, la necesidad de pensar en la paz y de proyectarnos hacia el mundo que queremos dejar", detalló.

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Clavijo calificó el intercambio de reflexiones como "muy aleccionador y gratificante", destacando que Topolansky es "una persona especial que trasciende a muchas cosas".

Asimismo, la reunión sirvió para trazar líneas de cooperación en el ámbito educativo. En este sentido, ambos dialogaron sobre la necesidad de impulsar la colaboración académica y pusieron en valor la creación de un foro de rectores de universidades latinoamericanas en Montevideo, concebido como un espacio de pensamiento crítico para abordar los retos del futuro.

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A la hora de hacer un balance general de su estancia en el país sudamericano, Clavijo lo definió como "muy positivo".

El líder canario subrayó la importancia de haber reconectado con la amplia comunidad canaria residente en Uruguay y de haber consolidado una agenda de trabajo entre ambos gobiernos.

En cuanto a su agenda institucional, Clavijo aclaró que, si bien no pudo mantener una reunión formal y extensa con el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ambos compartieron un "afectuoso" saludo.

El encuentro previsto no pudo concretarse por motivos de agenda, dado que el desfile cívico-militar celebrado el pasado viernes en el departamento (provincia) de Canelones por el natalicio del prócer uruguayo José Artigas se extendió más de lo esperado.

No obstante, durante ese breve intercambio, el presidente Orsi compartió con Clavijo sus propios orígenes isleños, vinculados al municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote.

El mandatario canario restó importancia a la falta de una reunión oficial más prolongada, asegurando que el diálogo con los distintos ministros y miembros del Ejecutivo uruguayo ha sido "excelente", garantizando así el fortalecimiento del trabajo conjunto entre Canarias y Uruguay de cara al futuro.

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Fernando Clavijo finaliza así su agenda en Uruguay y viaja este sábado a Argentina, donde será recibido por la colectividad canaria y el embajador de España en ese país, Joaquín María de Arístegui. EFE

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