Policías en Jamaica matan a 12 civiles en 6 días, dice grupo independiente investigativo

San Juan, 7 abr (EFE).- La Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica (Indecom, en inglés) informó este martes que 12 personas han sido presuntamente asesinadas por agentes de la Policía en los pasados seis días, elevando a 88 los civiles muertos por estos oficiales durante el año 2026.

De acuerdo con los datos recopilados por el Indecom, dirigido por Hugh Faulkner, de las 12 personas muertas por los policías en los últimos seis días, diez ocurrieron durante el pasado fin de semana de Semana Santa.

"La Comisión Independiente de Investigaciones ve con gran preocupación la cantidad de asesinatos que involucran a las fuerzas de seguridad durante la pasada semana", afirmó Faulkner a la prensa local.

Faulkner detalló que tres triples asesinatos forman parte de los 12 cometidos en la pasada semana.

Dos de los tres triple asesinatos ocurrieron en la parroquia de Saint Catherine, en la zona sur-central del país, y el restante en Westmoreland, en el oeste.

La Indecom fue creada por ley parlamentaria para llevar a cabo investigaciones relacionadas con miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica y la muerte o lesión a personas por estos de manera abusiva.

En esta misma línea, la Indecom dijo además que investiga el caso de una alegada agresión de parte de un agente y un anciano en Saint Catherine.

"Las investigaciones de la Indecom son hechas para que sean solucionadas a pesar de que las autoridades quieran tomar acción sobre ellas", afirmó Faulkner. EFE