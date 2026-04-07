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Casa Blanca desmiente especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán

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Washington, 7 abr (EFE).- La Casa Blanca desmintió este martes especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera hoy sobre la aniquilación de "toda una civilización", y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones en el arsenal que aún no han usado.

La cuenta oficial de la Administración republicana 'Rapid Response 47' reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance "insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares" al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

"Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP 'insinúa' tal cosa", aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje donde cita el post publicado por 'Headquarters', la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como 'KamalaHQ'. EFE

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