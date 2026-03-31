La promotora china Vanke cerró 2025 con pérdidas récord de 11.155 millones

Vanke situó parte de la responsabilidad del histórico incremento de sus pérdidas en la liquidación de proyectos previamente adquiridos a elevados costes y en la necesidad de reconocer mayores provisiones por la depreciación de inventarios y el empeoramiento crediticio. Según informó la empresa, estos factores, sumados a errores de gestión y a la evolución adversa del sector inmobiliario en China, determinaron el balance de 2025, que cerró con resultados negativos superiores a cualquier otro ejercicio anterior.

De acuerdo con lo publicado por Vanke y recogido por diversos medios, las pérdidas del pasado ejercicio alcanzaron los 88.556 millones de yuanes, equivalentes a 11.155 millones de euros. El saldo negativo supone un aumento del 79% frente a los 49.478 millones de yuanes (6.233 millones de euros) de 2024, lo que representa el segundo año consecutivo en que la compañía registra un importante deterioro en sus cuentas anuales.

Tal como consignó la compañía, los ingresos operativos descendieron de manera notoria: la facturación reportada se situó en 233.433 millones de yuanes (29.406 millones de euros), cifra que marca una contracción del 32% en comparación con el ejercicio anterior. Vanke acumula así dos periodos consecutivos sin registrar resultados positivos.

El entorno bursátil reflejó el impacto de la información. Las acciones de la promotora experimentaron una caída del 0,5% al cierre de la sesión en la Bolsa de Shenzen, quedando en 3,99 yuanes. Este nivel de cotización es el más bajo desde 1991, año de debut de la empresa en los mercados de valores, y representa una significativa depreciación frente a los valores alcanzados durante 2018, cuando el precio superaba los 25 yuanes. Según detalló la propia compañía, la caída acumulada en los últimos dos años alcanza el 55%, arrastrada por la crisis del sector inmobiliario en China y por factores internos que han agravado la situación.

Entre las razones expuestas para justificar los resultados, la dirección de Vanke identificó elementos tanto internos como externos. La empresa manifestó que el modelo de desarrollo previo, caracterizado por elevados niveles de deuda, una alta rotación y un pronunciado apalancamiento, ha dejado cargas cuyo impacto aún persiste. La dirección también admitió que su desempeño operativo estuvo lejos de las expectativas del mercado y de los propios objetivos fijados por la compañía.

“Resolver las cargas y los problemas creados por el modelo de desarrollo anterior de alta deuda, alta rotación y alto apalancamiento aún llevará tiempo”, reconoció la dirección de Vanke durante la presentación de resultados, según publicó la propia empresa. A pesar de esa advertencia, Vanke sostuvo que trabaja en la optimización de la gestión, en la reducción de costes, en incrementar la eficiencia y en fortalecer el cumplimiento de sus compromisos operativos y financieros.

Según informó el grupo, durante 2025 se tomaron medidas para mitigar riesgos y mejorar la operativa: la compañía enfocó parte de sus recursos en la revisión de proyectos anteriores, la aplicación de políticas para contener el deterioro de inventarios y un ajuste en su estructura de inversiones. La empresa también hizo referencia a las dificultades del ciclo de liquidación de terrenos adquiridos a altos precios en periodos previos, un factor que incidió directamente en las provisiones y en el cálculo del valor de los activos.

En cuanto a las perspectivas, Vanke advirtió sobre el desafío que representa la reestructuración de su modelo de negocios y la necesidad de enfrentar las consecuencias de prácticas anteriores. El deterioro crediticio registrado en sus últimas cuentas deriva, en parte, de las dificultades para adaptarse a la evolución del mercado inmobiliario y a regulaciones más estrictas sobre endeudamiento y rotación.

El medio indicó que, pese a los esfuerzos para ajustar la operativa y limitar el impacto de los factores adversos, el contexto general para Vanke y para el sector inmobiliario chino continúa marcado por la volatilidad y por el escrutinio a las empresas con modelos de negocio basados en endeudamiento elevado. La caída de la cotización bursátil acumulada en los últimos dos años refuerza el panorama de incertidumbre que enfrenta la promotora en el corto y medio plazo.