José María del Nido Carrasco, sobre venta del Sevilla FC: "No tengo capacidad para adivinar el futuro"

El reciente análisis de las cuentas del Sevilla FC ha resultado en la confirmación de que los datos financieros del club están bajo revisión, mientras continúan sin definirse posibles escenarios de venta. José María del Nido Carrasco, presidente de la institución, ha aclarado su posición acerca de este proceso y de su continuidad al frente de la entidad. Según informó Europa Press, Del Nido Carrasco declaró que él no participa en las negociaciones para vender la entidad e insistió en que desconoce si se concretará la operación. “Yo no tengo ninguna participación en ese proceso (venta del club) aunque esté al tanto. No tengo capacidad para adivinar el futuro. Sé que se están analizando las cuentas del club, pero no sé si esa operación saldrá adelante. Será algo de los compradores y de los vendedores”, afirmó el dirigente después de la tradicional ofrenda floral en San Benito.

El medio Europa Press recogió también que el presidente abordó los rumores publicados en torno a Sergio Ramos, antiguo futbolista del club andaluz, considerado en diversas publicaciones como posible interesado en adquirir acciones del Sevilla FC. Del Nido Carrasco aclaró que, si bien conversó en el pasado con Ramos sobre la posibilidad de regresar como jugador, no mantuvo conversaciones relacionadas con la gestión o compra del club: “Hablé con él hace tiempo de la posibilidad de jugar en el Sevilla, pero nada que ver con la compra del club”.

Del Nido Carrasco señaló durante su intervención que su continuidad está vinculada al apoyo de la Junta General de Accionistas y la ausencia de un comprador concreto. “Si algún día la Junta retira el apoyo a este Consejo, llega un inversor y compra el club, los que estamos nos iremos y punto. Si se compra el club imagino que el año que viene no seré presidente. Si no se compra, no hay nada que me haga pensar que este Consejo, con el apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar”, detalló según reportó Europa Press.

A nivel personal, el presidente reconoció el impacto de las críticas manifestadas por parte de algunos sectores de la afición en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Europa Press consignó que Del Nido Carrasco admitió que siente como desagradables ciertos cánticos de los seguidores y remarcó que estas expresiones se traducen en sanciones contra el Sevilla FC. “Pero tengo la conciencia tranquila por estar tomando decisiones para garantizar la supervivencia del club”, expresó. Añadió que la responsabilidad de mantener la estabilidad económica también recaerá en las futuras directivas, a menos que haya un importante desembolso de capital por parte de algún inversor: “El día que yo no esté, quien venga tendrá que tomar esas mismas decisiones a no ser que invierta mucho dinero a fondo perdido para acelerar el proceso”.

En el campo deportivo, Del Nido Carrasco hizo referencia tanto a la salida reciente de Matías Almeyda como a la gestión de los diferentes directores deportivos. Contó que desde que asumió la presidencia ha trabajado con Monchi, Víctor Orta y ahora con Antonio, y que en los dos años previos pasaron cuatro entrenadores por el primer equipo. “Si hemos tenido nueve entrenadores en los últimos años es porque algo entre todos no ha funcionado”, remarcó según publicó Europa Press.

Respecto al mercado de traspasos y la confección de la plantilla, Del Nido Carrasco fue explícito sobre las cifras y el contexto económico. Reconoció que el club vendió a dos de sus mejores futbolistas por una suma cercana a los 70 millones de euros y que, a cambio, incorporó a ocho jugadores por un gasto total de 250.000 euros. El presidente manifestó su deseo de poder operar en el mercado con mayores recursos, pero argumentó que la actual coyuntura le obliga a manejarse bajo restricciones financieras: “Me ha tocado dirigir al Sevilla en el momento más complicado del siglo XXI”, sostuvo.

En cuanto a los objetivos del club, insistió en la importancia de garantizar la permanencia en LaLiga EA Sports, lo que considera fundamental para restablecer el equilibrio financiero. Subrayó que la situación actual es resultado directo de la inversión limitada en fichajes y que en ese escenario debe tomar decisiones encaminadas a asegurar la viabilidad de la entidad: “Ese es el escenario en el que me ha tocado moverme y en el que estoy tomando las decisiones, que creo que garantizan la supervivencia del Sevilla FC”, manifestó.

Al referirse al nuevo entrenador, Del Nido Carrasco aseguró que Luis García Plaza fue una recomendación de la dirección deportiva y explicó la lógica detrás de su contratación para el tramo final del campeonato. Dijo que tanto él como los demás responsables ven en García Plaza la figura idónea para los últimos nueve partidos de la temporada, y aclaró que la salida de Matías Almeyda fue precipitada por una mala racha de resultados. “Si lo firmamos para tres años y está ocho meses, está claro que nos hemos equivocado”, reconoció el presidente de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

El dirigente insistió en que el enfoque actual del club se centra exclusivamente en los próximos compromisos deportivos y en la necesidad de responder a las exigencias del presente con los recursos disponibles. Toda esta información ha sido refrendada por Europa Press siguiendo la comparecencia de Del Nido Carrasco posterior al acto institucional en San Benito.