Ester Expósito, primeras palabras sobre su relación con Kylian Mbappé: "Estoy súper feliz"

Tras varias semanas de rumores y especulaciones sobre su vínculo personal con el futbolista Kylian Mbappé, Ester Expósito decidió responder preguntas de la prensa durante su presencia en el concierto de Rosalía en Madrid, donde subrayó que atraviesa un gran momento personal. Según consignó el medio, la actriz se mostró sonriente y, aunque evitó entrar en detalles sobre la naturaleza exacta de su relación con el delantero francés, declaró sentirse “súper feliz”. La noticia principal gira en torno a sus primeras palabras públicas sobre el futbolista, que llegan después de que ambos fueran vistos en distintas ocasiones tanto en París como en Madrid.

De acuerdo con la información publicada, la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se volvió tema recurrente en los medios desde finales de febrero, tras su aparición en París en actitud cercana. La pareja tomó el jet privado del delantero para regresar de la capital francesa a Madrid, acción que intensificó las versiones de un posible romance. El 22 de marzo, la actriz reforzó las especulaciones al asistir al palco privado de Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu durante el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, mientras que el jugador ya se había incorporado a la selección francesa en preparación para los partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026.

Luego de estos eventos, la actriz madrileña reapareció en la capital española para asistir al primer concierto de Rosalía celebrado en el Movistar Arena, como parte de la gira mundial ‘Lux Tour 26’. Ester Expósito acudió al espectáculo acompañada de varios amigos, entre los que se encontraba Sergio Momo, quien también había asistido previamente con ella al Bernabéu. Durante la velada, la actriz fue abordada por los reporteros con preguntas directas acerca de su situación sentimental con Mbappé. “No voy a decir nada, pero yo estoy súper”, respondió Expósito, quien reafirmó su buen momento personal evitando ahondar en el tema de su relación. También reconoció que, aunque estuvo recientemente en un partido de fútbol de primera división gracias a la invitación del jugador, “la verdad es que el fútbol no me gusta mucho, pero el partido bien”.

En la conversación con los periodistas, la actriz elogió la actuación de Rosalía durante el concierto, expresando que “el concierto ha estado espectacular, ¿cómo va a estar? No puede estar de otra manera que no sea brillante, espectacular”, según reportó el medio. Respecto a la presencia de Sergio Momo junto a la actriz, el citado acompañante se permitió bromear frente a los medios sobre el ambiente futbolístico y la relación de Ester con Mbappé. “El partido estuvo súper, muy divertido. Mbappé jugó increíble. La pareja de Atlético de Madrid y Real Madrid es una pareja que la verdad es que es muy fogosa, siempre da un juego”, afirmó Momo, esquivando confirmar cualquier detalle adicional sobre la pareja.

A pesar de la expectación mediática, Expósito se mantuvo firme en su decisión de no ofrecer detalles, limitándose a manifestar satisfacción y bienestar en su situación actual. El medio detalló que la intérprete optó por un conjunto completamente negro para la ocasión, conformado por pantalones capri ceñidos, zapatos stilettos de tacón alto y una chaqueta biker de cuero, atuendo por el que recibió diversos comentarios durante el evento.

La asistencia a actos públicos y escenarios tan visibles como el palco privado en un clásico del fútbol español, junto con los desplazamientos en el avión particular de Mbappé, incrementaron la atención sobre la vida privada de ambos. Pese a la distancia temporal debido a los compromisos profesionales del delantero, quien actualmente disputa partidos internacionales con la selección francesa, las señales públicas han sido interpretadas por la prensa como confirmaciones indirectas de un vínculo significativo.

Tal como publicó la fuente, tanto Ester Expósito como Kylian Mbappé permanecen sujetos a una intensa cobertura mediática motivada por la notoriedad de ambos en sus respectivos campos. Hasta la fecha, la actriz continúa manteniendo cautela respecto a los pormenores de su relación, centrándose en sus proyectos artísticos y en su vida personal, mientras que el futbolista sigue adelante con su carrera deportiva a nivel internacional.