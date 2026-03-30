Zelenski insiste en que su disponibilidad a cualquier tipo de alto el fuego con Rusia

Kiev, 30 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este lunes en que está dispuesto a declarar cualquier tipo de alto el fuego que acepte también Rusia.

"Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno. Alto el fuego total. Alto el fuego energético. De seguridad alimentaria, energética. Por mar y aire…", declaró el presidente ucraniano en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania.

Zelenski dijo que transmitió esta posición a los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, con los que se reunió a finales de la semana en su gira por el Golfo y algunos de los cuales han mediado entre ucranianos y rusos.

El mandatario volvió a pedir que las negociaciones de paz a tres bandas con estadounidenses y rusos se reanuden lo antes posible, y explicó una vez más que el próximo encuentro en este formato -que debía haberse celebrado a principios de marzo- se sigue aplazando por la negativa de los rusos de que tenga lugar en EE.UU.

El presidente ucraniano señaló que el equipo negociador de EE.UU. ha dejado claro que no viajará mientras su país esté en guerra con Irán.

Según Zelenski, los rusos rechazan viajar a EE.UU. y han propuesto Suiza y Turquía como posibles lugares para que se dé una nueva ronda de negociación.

El jefe de Estado ucraniano reafirmó que Ucrania está abierta a cualquier opción para que la reunión se produzca. EFE