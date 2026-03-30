Trump dice que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por estrecho de Ormuz como señal "de respeto"

El mandatario estadounidense ha mencionado la existencia de un "tercer grupo de personas" dentro de la dirigencia iraní, describiendo a estos nuevos interlocutores como más dispuestos al diálogo en comparación con las anteriores autoridades de Teherán. Sobre esa base, ha resaltado que dicho cambio en el liderazgo coincide con recientes gestos de apertura, especialmente al permitir el paso por el estrecho de Ormuz a un conjunto de petroleros, tras semanas de tensiones derivadas de operaciones militares en la región. Según publicó Europa Press, el presidente Donald Trump aseguró este domingo que Estados Unidos mantiene contactos abiertos con Irán, tanto de manera directa como a través de emisarios, en lo que describió como un esfuerzo negociador activo en medio de la crisis.

De acuerdo con Europa Press, Trump señaló que, como señal de respeto hacia estas conversaciones, las autoridades iraníes autorizarán el tránsito de 20 grandes petroleros por el estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo de facto impuesto previamente por la República Islámica como respuesta a la ofensiva conjunta estadounidense e israelí lanzada el 28 de febrero. Mientras abordaba el Air Force One, el mandatario detalló que, inicialmente, Irán había aceptado dejar pasar ocho barcos, posteriormente amplió la cifra a diez, y, finalmente, este domingo se confirmó la aprobación para veinte embarcaciones.

El jefe de la Casa Blanca reiteró que los canales de comunicación con la República Islámica incluyen tanto negociaciones directas como el uso de emisarios. Refiriéndose a la dinámica de las tratativas, Trump mencionó: "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente". Según Europa Press, Trump insistió en que Washington avanza en las negociaciones "extremadamente bien" y expresó su certeza de que ambas partes probablemente alcanzarán un acuerdo. No obstante, matizó sus expectativas al reconocer: "Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos, porque con Irán nunca se sabe".

El medio Europa Press consignó que, en el marco del conflicto, el presidente estadounidense celebró lo que denominó un "cambio de régimen" en Irán, atribuyendo este giro a la reciente ofensiva militar estadounidense-israelí que resultó en la muerte de altos dirigentes iraníes. Trump citó específicamente la desaparición de figuras clave como el ayatolá Alí Jamenei, identificado como líder supremo, y Alí Lariyani, ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Según las palabras del mandatario, "el régimen que era realmente malvado fue el primero en desaparecer", y el sucesor fue rápidamente reemplazado, afirmando que "están todos muertos, salvo uno que quizás siga con vida", sin proporcionar detalles concretos sobre las identidades.

En cuanto a los próximos pasos posibles en el terreno militar, Trump puntualizó que Estados Unidos dispone de "muchas alternativas" y afirmó que el país se encuentra "por delante de lo previsto con Irán", según declaraciones recogidas por Europa Press. Entre los logros obtenidos en la estrategia militar destacó la supuesta destrucción de la totalidad de la fuerza aérea iraní y de la mayor parte de su arsenal de misiles. El mandatario remarcó que estas acciones se han ejecutado con semanas de ventaja sobre lo inicialmente planificado por su administración.

El presidente detalló, asimismo, que Washington envió a Teherán una propuesta compuesta por quince puntos, con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita concluir la guerra. Trump informó que el gobierno iraní ya habría aceptado la mayoría de estas condiciones, aunque la administración estadounidense estaría considerando incluir nuevas exigencias antes de cerrar un entendimiento final.

"Estamos bastante cerca", sostuvo Trump respecto a la proximidad del acuerdo, aún dejando abierta la posibilidad de que no se concrete. Reiteró una de las principales demandas estadounidenses: evitar que Irán obtenga capacidades nucleares. "Estoy totalmente convencido de que no queremos que Irán tenga armas nucleares", enfatizó, advirtiendo que, en caso de conseguir tal arsenal, "la usaría de inmediato".

De acuerdo con Europa Press, estos acontecimientos y declaraciones se producen en un contexto de gran tensión en la región a raíz de la ofensiva militar reciente, que provocó una respuesta directa de Irán en forma de bloqueo de facto del tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz. En este marco, la negociación relativa al paso de los petroleros se presenta como un indicador del clima de distensión o endurecimiento entre ambos países, en función de los avances en las conversaciones.

A lo largo de su comparecencia ante los medios, Trump subrayó que la estrategia seguida hasta el momento con Irán busca impulsar cambios sustanciales en el país persa, tanto en el plano político como en el militar. Según Europa Press, el mandatario manifestó en varias ocasiones que la mentalidad de los actuales negociadores iraníes difiere notablemente de la de sus antecesores, lo que, en su visión, podría facilitar la firma de un acuerdo.

Diversas operaciones y sanciones previas habían intensificado la tensión en el Golfo Pérsico, llevando a Teherán a limitar severamente el paso por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo. El gesto de autorizar el tránsito de 20 grandes petroleros según Estados Unidos representa, para la administración Trump, una concesión que podría anticipar nuevos pasos hacia una solución del conflicto.

El alcance de las negociaciones y la posible normalización de relaciones entre Washington y Teherán permanecen sujetos a múltiples factores, entre ellos la aceptación por parte de Irán de las condiciones formuladas por Estados Unidos y las eventuales demandas adicionales que la Casa Blanca decida incorporar en las próximas etapas del diálogo. Europa Press informa que la postura estadounidense continúa siendo firme en torno a la no proliferación nuclear, tema que destaca como eje fundamental de las conversaciones bilaterales.

Las declaraciones de Trump ilustran la complejidad de la relación entre ambos países, marcadas por una escalada militar reciente y la sucesión de represalias. La evolución del conflicto y el resultado de las negociaciones determinarán el futuro de la cooperación y el enfrentamiento en una de las zonas más sensibles para la seguridad internacional y la economía global, según publica Europa Press.