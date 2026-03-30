Raquel Bollo reaparece muy tranquila en la Semana Santa sevillana siempre al lado de su hijo, Manuel Cortés

Raquel Bollo ha comentado la reconciliación entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, valorando positivamente el acercamiento y manifestando su deseo de que se produzca también con la hija de la cantante. Segun informó Europa Press, la colaboradora de televisión enfatizó que, más allá de los motivos detrás de la decisión, lo relevante consiste en que madre e hijo hayan formalizado las paces tras un periodo de distanciamiento.

La aparición pública de Raquel Bollo junto a su hijo Manuel Cortés durante la Semana Santa en Sevilla se produjo en un contexto marcado por el aumento de la polémica mediática que rodea a Manuel y Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, según publicó Europa Press. La controversia se intensificó después de la última entrevista de Manuel Cortés, en la que compartió detalles de aspectos privados de su relación con Gloria Camila, provocando que esta última anticipara el inicio de acciones legales en su contra debido a la exposición de asuntos personales.

Europa Press detalló que Raquel Bollo no mostró señales de incomodidad durante la festividad y mantuvo su postura de respaldo a su hijo ante las consultas de los medios. En sus declaraciones, la colaboradora aclaró que no se siente molesta por el conflicto entre Gloria Camila y Manuel, subrayando que se trata de una cuestión de la propia Gloria. "No estoy molesta por lo ocurrido con Gloria y con él. Eso es una cosa de ella. Lo dejé claro. Yo estoy aquí para salirme una vez más. Yo, como trabajo en televisión, me preguntaron cómo la había visto y, evidentemente, ahí hablo como madre", citó Europa Press a Raquel Bollo. Así, reiteró su posición de apoyo, recalcando que sus manifestaciones se dan desde su rol materno y no responden a provocaciones externas.

En relación a las acusaciones que han circulado en medios sobre Manuel Cortés, Raquel defendió las declaraciones de su hijo, asegurando que "él ha hecho lo que creía necesario después de las muchas cosas que se han dicho sobre él y que no son verdad", según consignó Europa Press. Aseguró también sentirse satisfecha por la reacción de Manuel ante los señalamientos y por cómo ha sobrellevado la presión pública.

La colaboradora, habitual en la Semana Santa sevillana, participó en las celebraciones del Lunes Santo en Sevilla junto a otras personas, manteniéndose visible a ojos de los medios pero sin apartarse de la vida familiar, reportó Europa Press. Reafirmó la unión familiar, comentando: "Estoy muy orgullosa de la familia Bollo, porque tengo un padre maravilloso, una madre maravillosa, y una familia muy normal. Las anormalidades que hay alrededor no son nuestras". Esta declaración refleja la percepción de Raquel Bollo sobre el núcleo familiar frente a circunstancias ajenas que catalogó como fuera de su control.

Durante su declaración sobre la reconciliación dentro de la familia Pantoja, Raquel Bollo celebró la normalización de las relaciones entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Dijo textualmente, según publicó Europa Press: "Lo positivo al final es que hayan hecho las paces y que ojalá con su hija también las haga. Punto pelota". No quiso profundizar en los motivos detrás del entendimiento, limitándose a afirmar: "Las han hecho, ya está, porque les ha dado la gana. Por los motivos X, por los intereses X, por lo que sea".

En este entorno de festividad y foco mediático, tanto Raquel Bollo como su hijo permanecieron juntos en diferentes actividades típicas de la Semana Santa, mientras las cámaras y periodistas seguían de cerca cada uno de sus movimientos y declaraciones. Las recientes declaraciones de Raquel han puesto de manifiesto que la prioridad para ella sigue siendo el bienestar y la unidad de la familia Bollo ante situaciones que han trascendido al ámbito público, explicó Europa Press.