Los avisos por fuertes rachas de viento continúan este lunes en siete CCAA, con aumentos notables de la temperatura

El riesgo de polvo en suspensión afectará a las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, que se mantendrán bajo alerta amarilla por este fenómeno que puede incidir en la calidad del aire y la visibilidad. Este lunes, varias zonas de España permanecen bajo aviso meteorológico por la previsión de intensas rachas de viento y fuerte oleaje, en un contexto donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa además un incremento relevante de las temperaturas máximas y condiciones nubosas en buena parte del país, según informó la propia Aemet.

Las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias tendrán activados diversos avisos debido a rachas que podrían superar en algunos lugares los 100 kilómetros por hora. De acuerdo con la información publicada por la Aemet, en Huesca y Tarragona regirá la alerta naranja por la posibilidad de vientos especialmente intensos. Además, se encuentran bajo aviso amarillo zonas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Mallorca, Menorca, Madrid, Zaragoza, Teruel, Lérida y Castellón debido a las ráfagas de viento.

Algunas regiones, como Mallorca, Menorca, Lérida y Gerona, permanecerán bajo alerta naranja por olas que podrían representar riesgos para la navegación y el litoral. En la franja de alerta amarilla se encuentran Murcia, Alicante, Valencia, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife por condiciones similares vinculadas al fuerte oleaje.

La previsión meteorológica recogida por la Aemet detalla que en la jornada persistirá un flujo húmedo de norte sobre la península y Baleares, subordinado a un anticiclón que se ubica en el noroeste. Esta configuración favorecerá cielos nubosos o cubiertos en el norte y precipitaciones débiles y persistentes, especialmente en la vertiente cantábrica, el alto Ebro, el sector septentrional del Sistema Ibérico y el Pirineo. Por otro lado, se prevén cielos menos cubiertos en la mitad sur peninsular y en el archipiélago balear.

La Aemet indica además que la presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) al norte de África podría generar cierta inestabilidad en Baleares, con baja probabilidad de lluvias localizadas. Las precipitaciones que puedan darse sobre áreas montañosas caerán en forma de nieve, con una cota que en el Pirineo ascenderá de 500-700 metros a 1.200-1.500 metros, y en otros sistemas montañosos del norte peninsular se espera que suba desde los 800-1.000 metros hasta quedar por encima de los 1.500-1.800 metros.

En el caso de Canarias, persistirán los cielos nubosos en el norte de las islas, mientras que el sur mantendrá condiciones despejadas o con pocas nubes. El medio Aemet detalló que en las primeras horas habrá bancos de niebla sobre cordilleras del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse hasta zonas bajas de la meseta norte y depresiones del noreste. Asimismo, se espera una entrada previsible de calima en las islas orientales de Canarias.

Según publicó la Aemet, las temperaturas máximas aumentarán en la península y Baleares, salvo en el área del Estrecho y costas de Alborán, donde descenderán. El informe resalta que los incrementos serán especialmente notorios en el Pirineo, en el este de la meseta sur y en el sur del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas bajarán en el tercio sur y el extremo noreste peninsular, pero mostrarán una tendencia leve al alza en la mitad norte y en Baleares. Para Canarias no se prevén cambios destacados en las temperaturas.

De acuerdo con la predicción, se producirán heladas débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en cotas altas de ambas mesetas. A nivel de vientos, soplará de componente norte con intensidad moderada en la península y Baleares, presentándose una tramontana fuerte con ráfagas muy intensas en el Ampurdán y Baleares, así como cierzo con rachas muy fuertes a lo largo del Ebro y en la zona de los Pirineos. En Canarias, predominan los alisios, que pueden alcanzar intervalos y ráfagas de notable intensidad.

El medio Aemet reflejó que estas condiciones podrían afectar a diferentes sectores, desde el tráfico rodado hasta la navegación marítima, además de incidir en la actividad diaria por la posibilidad de baja visibilidad, dificultades en la circulación y cambios bruscos de la meteorología local. Las recomendaciones incluyen atender los avisos oficiales y tomar precauciones ante la probabilidad de vientos fuertes, oleaje elevado, nieblas y fenómenos asociados como la calima.