La inflación de Alemania salta al 2,7% en marzo por el rebote de la energía a causa de la guerra en Irán

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerrará marzo en el 2,7% interanual, lo que representa un aumento de ocho décimas con respecto del 1,9% del dato de febrero, según la estimación provisional avanzada este lunes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, subirá también con fuerza y se espera que alcance el 2,8%, frente al 2% del mes pasado.

La evolución de los precios en marzo refleja el brusco encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida del 7,2% de la factura energética, la primera desde diciembre de 2023, en contraste con la bajada del 1,9% del coste de la energía en febrero.

De su lado, el aumento interanual del precio de los alimentos sería en marzo dos décimas inferior al del mes de febrero, al limitar su repunte al 0,9%.

El coste de los servicios se habría elevado en marzo en un 3,2%, en línea con la subida observada en febrero.

De su lado, de excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania se mantendría estable en el 2,5% interanual. Destatis publicará los resultados definitivos el próximo 10 de abril.