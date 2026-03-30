El Cardiff City FC emitió un comunicado en el que expresó su descontento ante la decisión judicial, señalando que el agente Willie McKay, a pesar de estar implicado en la organización del vuelo y carecer de licencia, no ha enfrentado consecuencias. El club galés también denunció que el FC Nantes no contribuyó al fondo de apoyo creado en honor a Emiliano Sala, mientras que sí realizó pagos a McKay, cuestionando cómo este agente continúa realizando operaciones en el fútbol profesional. Este comunicado surgió tras la desestimación de la demanda por parte de la justicia francesa.

Según informó el medio original, un tribunal de Nantes resolvió el lunes que el Cardiff City FC debe abonar más de 460.000 euros al FC Nantes en relación con la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en enero de 2019 después de que la avioneta en la que viajaba rumbo a incorporarse al club galés se estrellara en el Canal de la Mancha. El Cardiff había reclamado una indemnización que superaba los 115 millones de euros, cantidad que incluía tanto el costo del traspaso del jugador como otras posibles pérdidas de ingresos.

De acuerdo con el reporte, la demanda del Cardiff se basaba en la presunta responsabilidad del club francés en la tragedia, argumentando que el vuelo fue gestionado por el agente Willie McKay, contratado por el Nantes. Sin embargo, el tribunal francés rechazó esta acusación y concluyó que no existía negligencia imputable al equipo francés, desestimando así la petición del Cardiff.

El Cardiff, al conocer el fallo, lamentó de manera pública la resolución judicial y denunció la supuesta impunidad de la que goza el agente Willie McKay. “Iniciamos este procedimiento para que saliera a la luz toda la verdad de este caso, en respeto a la memoria de Emiliano Sala”, señaló el club galés en su comunicado difundido al conocerse la sentencia. Además, la entidad dejó constancia de su desacuerdo con el hecho de que los principios de transparencia, integridad y seguridad no hayan sido priorizados en la resolución: “Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión, como ilustra la impunidad de la que goza Willie McKay, un agente controvertido y sin licencia, una situación que no pareció preocupar al Nantes y cuyas acciones contribuyeron a la muerte de dos hombres”.

El Cardiff también planteó interrogantes sobre cómo Willie McKay puede continuar interviniendo en operaciones futbolísticas pese a su implicación en la mortal tragedia. El comunicado añadió críticas al Nantes, destacando que el club francés no aportó a los fondos creados para la familia de Sala y que, en cambio, realizó pagos al propio McKay, lo que consideran una incongruencia en el manejo ético de la situación.

El caso de Emiliano Sala generó un debate extendido sobre la seguridad en los traslados de futbolistas y la regulación de los agentes implicados. De acuerdo con la información publicada por el medio, la tragedia destapó deficiencias en los protocolos de contratación y control sobre vuelos privados y agentes sin licencia, especialmente en transferencias de alto perfil en el fútbol profesional europeo.

La desaparición de Emiliano Sala en enero de 2019 ocurrió cuando el jugador viajaba desde Francia para sumarse al Cardiff City tras acordarse su fichaje procedente del Nantes. La caída de la aeronave que transportaba al futbolista motivó investigaciones y demandas judiciales, convertidas en uno de los focos de atención sobre la seguridad y gestión dentro de la industria del fútbol profesional.

El medio detalló que el tribunal no solo rechazó la demanda del Cardiff, sino que exigió al club inglés el pago superior a los 460.000 euros al Nantes, correspondiendo a costas judiciales y otros conceptos vinculados al proceso. La decisión sienta un precedente sobre la responsabilidad de los clubes en este tipo de trámites y la interpretación de los contratos y acuerdos privados en caso de sucesos trágicos.

Para el Cardiff City FC, el desenlace representa la conclusión de un proceso judicial orientado a reclamar una compensación mayor, aunque los magistrados franceses no hallaron fundamentos para determinar la responsabilidad de la entidad francesa en la muerte del futbolista. El club galés insistió, según consignó el medio original, en la necesidad urgente de reforzar las normas de seguridad y la ética en la protección y administración de los jugadores, manifestando que el mundo del fútbol debe realizar una profunda reflexión para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Los detalles específicos del fallo reiteran la valoración de los jueces sobre la actuación de los clubes y agentes en la organización de los traslados de los jugadores, sin que, según los términos expuestos por la corte, el FC Nantes incurriera en negligencia suficiente para justificar la indemnización solicitada por el Cardiff.

Tanto la muerte de Emiliano Sala como el proceso judicial posterior han marcado la percepción sobre las prácticas dentro del fútbol internacional, según publicó el medio fuente, al visibilizar el vacío en regulación y fiscalización de los intermediarios y la organización de desplazamientos en fichajes internacionales. El caso permanece como referencia crítica para quienes exigen reformas profundas en la normativa de este deporte profesional.