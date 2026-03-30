Al menos un muerto y varios heridos en ataques ucranianos en el sur de Rusia

El ejército ruso reportó la interceptación de 102 drones ucranianos durante un ataque aéreo masivo hacia el sur de Rusia, con la ciudad de Taganrog como uno de los principales objetivos y más de 60 aparatos destruidos en sus alrededores. Según consignó la agencia de noticias estatal TASS, las autoridades locales informaron que este operativo aéreo dejó al menos una persona muerta y ocho heridas en Taganrog, ciudad portuaria en la región del mar Negro. La ofensiva de drones formó parte de una serie de incursiones aéreas atribuidas a Ucrania en distintas provincias rusas y en la región de Crimea.

El medio TASS detalló que la alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, confirmó la muerte y las lesiones ocurridas tras el ataque. Además de las víctimas en Taganrog, tres personas resultaron heridas en la ciudad de Krasnodar como consecuencia de la misma oleada de drones, reportó la fuente.

Los ataques descritos por las autoridades rusas se extendieron a las provincias de Belgorod, Kursk, Voronezh, Rostov, Volgogrado, Penza, Ulianovsk y Samara, además de Krasnodar y la península de Crimea. La ofensiva tuvo lugar durante la noche, según publicó la agencia estatal rusa, que también reveló el despliegue de sistemas de defensa aérea para contrarrestar la amenaza.

De acuerdo con lo informado por TASS, los sistemas antiaéreos rusos actuaron especialmente sobre Taganrog, donde la concentración de drones superó las seis decenas de aparatos. Tras la destrucción de estos drones, las fuerzas de emergencia trabajaron en la ciudad para atender a las personas afectadas y mitigar los daños materiales.

La agencia también señaló que, si bien la ciudad de Taganrog fue el epicentro del ataque, el gobierno ruso denunció la amplia dispersión geográfica de los intentos ucranianos, que incluyeron múltiples zonas sensibles en el sur del país. El avance de drones ucranianos se consideró, según TASS, como una de las mayores incursiones aéreas detectadas por las fuerzas armadas rusas en las últimas semanas.

Las lesiones causadas a las personas en Taganrog y Krasnodar generaron la movilización de servicios médicos y de emergencias, que atendieron a los heridos y evaluaron la magnitud de los daños causados por los impactos o la caída de drones interceptados. No se han especificado detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas o la gravedad de las heridas, apuntó TASS.

Las autoridades rusas no proporcionaron información acerca del tipo de drones empleados ni el posible objetivo militar o civil de los mismos en esta ofensiva. Según el relato difundido por la agencia estatal, las fuerzas de defensa permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques en la región, mientras se mantiene el monitoreo sobre la frontera sur y la región del mar Negro.

La incursión que afectó a Taganrog, Krasnodar y otras localidades se inserta en un aumento de la actividad aérea entre Ucrania y Rusia, con ataques periódicos atribuidos al uso de drones en distintos frentes. El medio TASS informó que la respuesta rusa incluyó patrullajes y despliegue de tecnología antiaérea adicional en las zonas donde se registraron daños y víctimas.

De acuerdo con la información publicada, los organismos encargados de la seguridad mantendrán los protocolos de vigilancia y defensa en las regiones involucradas, mientras continúa la evaluación de los efectos de la incursión aérea sobre la población y la infraestructura local.