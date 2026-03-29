La FIA revisará el reglamento de la Fórmula 1 en abril tras el accidente de Ollie Bearman

Durante la vuelta número 22 del Gran Premio de Japón, Oliver Bearman, piloto británico del equipo Haas, se accidentó tras intentar adelantar al argentino Franco Colapinto, de Alpine, en la curva Spoon del circuito de Suzuka. Bearman fue forzado a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión. La maniobra terminó con el monoplaza impactando contra un muro, generando una fuerza de 50 G. Tras el incidente, Bearman salió del vehículo por sus propios medios, aunque presentaba dificultades al caminar. A raíz de este accidente, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) prevé analizar posibles modificaciones a la normativa vigente de la Fórmula 1 durante las reuniones programadas para el mes de abril. Así lo hizo saber el organismo mediante un comunicado oficial, según reportó la prensa internacional.

Según detalló la FIA en declaraciones recogidas por varios medios, existe preocupación entre las diferentes partes por el impacto que el nuevo reglamento técnico de la temporada 2026 tiene en la seguridad de los pilotos. Este reglamento, que ha sido objeto de debates desde su presentación, introduce parámetros ajustables relacionados principalmente con la gestión energética de los monoplazas. El objetivo, según la FIA, es permitir una optimización técnica sobre la base de datos reales extraídos de la competición. Tras el suceso en Suzuka, la federación ha confirmado que aprovechará la pausa generada por el aplazamiento de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí para mantener encuentros en abril, con el fin de evaluar la idoneidad de las regulaciones y realizar ajustes si resultan necesarios, tal como informó el organismo.

El sistema de gestión energética incorporado desde esta modificación normativa permite a los pilotos tomar decisiones sobre cuándo recargar y desplegar la potencia almacenada en las baterías de sus vehículos. Los pilotos pueden recargar las baterías utilizando la energía generada durante las frenadas y, posteriormente, pueden liberar esa energía extra bajo demanda para buscar mayor velocidad, especialmente útil en acciones de sobrepaso. Dicha flexibilidad, de acuerdo con las declaraciones de pilotos y equipos reflejadas por la FIA, ha generado diferencias significativas en la velocidad máxima entre distintos monoplazas, derivadas del uso de este ‘boost’, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en circuitos donde los adelantamientos son frecuentes.

Los pilotos, según publicó la comunicación oficial y reproducen varios medios, han solicitado en reiteradas ocasiones una revisión de la normativa debido a las desigualdades que esta genera y a los posibles riesgos de accidentes. El piloto español Carlos Sainz, actualmente en Williams, manifestó durante la jornada del domingo: “Llevamos avisando a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Espero que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”, declaró durante una entrevista transmitida por DAZN, citada por la prensa deportiva.

La FIA especificó que todas las partes involucradas —pilotos, equipos, fabricantes de motores y la FOM— han mantenido el consenso de efectuar una revisión estructurada del reglamento luego de una primera fase del calendario competitivo, para facilitar la obtención de datos suficientes que permitan fundamentar cualquier decisión. Según confirmó la FIA, las reuniones programadas para el mes de abril buscarán estudiar en profundidad cómo está funcionando la normativa y examinar si ciertos apartados, principalmente los relacionados con la gestión energética, requieren ajustes para mejorar la seguridad sin afectar la igualdad competitiva.

El organismo internacional explicó que, en caso de que se identifique la necesidad de modificar aspectos técnicos, cualquier posible cambio en la normativa energética demandará simulaciones precisas y un análisis detallado sobre los efectos que podrían provocar en la dinámica de carrera y en la seguridad de los pilotos. La FIA subrayó en el comunicado recogido por los medios que la colaboración con todos los actores del deporte seguirá siendo estrecha, en busca de soluciones que privilegien la integridad de los deportistas y el desarrollo del campeonato mundial bajo estándares óptimos de seguridad.

La federación recalcó que, en el presente estadio de la revisión reglamentaria, resulta prematuro hablar sobre la naturaleza de los eventuales cambios que puedan introducirse. La información sobre cualquier modificación definitiva se ofrecerá cuando se concluyan los estudios y negociaciones en curso, según consignó la entidad en su mensaje final.