Operativo en Ushuaia termina sin capturas del roedor asociado al hantavirus

Buenos Aires, 23 may (EFE).- El operativo sanitario desplegado en la sureña ciudad argentina de Ushuaia, de donde zarpó el crucero MV Hondius el pasado 1 de abril, concluyó sin capturas de los roedores asociados a la transmisión del hantavirus, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Como resultado preliminar del operativo, no se registraron capturas del ratón colilargo, especie considerada el principal reservorio del hantavirus en la región sur del país", informó en un comunicado el Gobierno de la austral provincia argentina de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia.

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En esa ciudad se desplegó durante cuatro días un operativo de vigilancia epidemiológica y ambiental llevado adelante por miembros del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

El trabajo incluyó la colocación de trampas para captura de roedores en áreas consideradas epidemiológicamente relevantes, entre ellas sectores del parque nacional Tierra del Fuego, la reserva Playa Larga y el vertedero municipal.

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En este último sitio se produjo una única captura correspondiente a un roedor urbano, "una especie que no está asociada a la transmisión del virus Hanta", indica el comunicado.

"A pesar de eso, y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos, se realizaron igualmente tomas de muestras biológicas que serán analizadas en los laboratorios del Instituto Malbrán en Buenos Aires", señaló el Gobierno provincial.

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Los dos primeros casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius fueron una pareja de turistas neerlandeses que, según informó el Ministerio de Salud argentino, llegaron al país en noviembre pasado y viajaron también por Chile y Uruguay.

Las autoridades explicaron además que la pareja llegó a Ushuaia el 29 de marzo en un vuelo desde Buenos Aires y permaneció dos días allí antes de embarcar en el Hondius.

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La variante Andes Sur del hantavirus, que registra casi todos los casos documentados de transmisión entre humanos, solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

La provincia de Tierra del Fuego nunca ha registrado casos de hantavirus.

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Según informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), los contagios asociados al Hondius se han elevado a doce tras confirmarse el caso de un miembro de la tripulación del crucero que desembarcó en Tenerife (España) y fue repatriado a Países Bajos.

La cifra de fallecidos se mantiene en tres, indicó el viernes en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien puntualizó que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez a su agencia. EFE

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