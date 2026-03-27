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Alemania afirma que EEUU e Irán podrían mantener "muy pronto" una reunión "cara a cara" en Pakistán

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El Gobierno de Alemania ha afirmado este viernes que Estados Unidos e Irán podrían mantener "muy pronto" una reunión "cara a cara" en Pakistán, en medio de los esfuerzos para intentar lograr un acuerdo para poner fin a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha indicado en una entrevista concedida a la emisora Deutschlandfunk que hasta ahora ha habido "contactos indirectos", antes de agregar que "hay preparativos en marcha para una reunión cara a cara".

"Esto podría tener lugar muy pronto en Pakistán", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que Berlín trabaja "diplomáticamente" para lograr un acuerdo y ha negado que Washington haya presentado una petición para que Alemania dé apoyo en el marco del conflicto.

Las autoridades de Irán entregaron recientemente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva, un documento en el que Teherán exige "condiciones de no repetición" y que el fin del conflicto afecte "a todos los frentes", lo que incluiría Líbano e Irak.

Tras ello, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que Washington había trasladado una propuesta de 15 puntos a Irán y sostuvo que esta iniciativa, en la que Pakistán estaría llevando a cabo labores de mediación y de canal de transmisión, ha llevado a conversaciones "positivas", apuntando que ve posible alcanzar un acuerdo.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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